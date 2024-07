Krzysztof Rutkowski skomentował głośną sprawę śmierci Magdaleny Żuk w Egipcie. Polka zmarła 30 kwietnia w szpitalu w Hurghadzie. Co na temat wyników sekcji zwłok Żuk mówi Rutkowski?

Krzysztof Rutkowski o wynikach sekcji zwłok Magdaleny Żuk

Przypominamy, że Żuk wybrała się na samotne wakacje do Egiptu, ponieważ jej chłopak Marcus W. nie miał ważnego paszportu i nie mógł pojechać z ukochaną. Według zeznań świadków, Magda już w pierwszych dniach pobytu zachowywała się dziwnie, ciężko było się z nią porozumieć. Rodzina próbowała sprowadzić ją do Polski, ale nie wpuszczono jej na podkład samolotu, następnie trafiła do szpitala. Polka zmarła po upadku z okna w egipskim szpitalu. Jej ciało zostało ostatnio przetransportowane do Polski i nadal czekamy na oficjalny komunikat w sprawie sekcji zwłok. Co mówi na temat sprawy Magdy Żuk Krzysztof Rutkowski, który został wynajęty przez rodzinę kobiety do wyjaśnienia jej przyczyn śmierci? Posłuchajcie wideo!

Magdalena Żuk zmarła 30 kwietnia w szpitalu w Egipcie

