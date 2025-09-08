W miejscowości Jeżowe, na drodze ekspresowej S19 w województwie podkarpackim, doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła znana dziennikarka i prezenterka radiowa oraz telewizyjna Katarzyna Stoparczyk. Do zdarzenia doszło 5 września. Na miejscu śmierć poniosły dwie osoby: 55-letnia Katarzyna Stoparczyk oraz 57-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego.

Prokuratura prowadząca postępowanie w tej sprawie przekazała właśnie mediom nowe, ważne ustalenia.

Śledztwo prokuratury ws. wypadku, w którym zginęła Katarzyna Stoparczyk. Nowe informacje

Jak informuje "Fakt", Prokuratura Rejonowa w Nisku wszczęła śledztwo prowadzone w kierunku spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym (art. 177 § 2 k.k.). Zlecono ekspertyzę stanu technicznego obu pojazdów, aby sprawdzić, czy do tragedii nie przyczyniły się usterki techniczne.

Wszyscy uczestnicy wypadku zostali przebadani na obecność alkoholu. Wstępne wyniki nie wykazały nietrzeźwości, jednak krew uczestników zdarzenia została zabezpieczona do dalszych badań pod kątem obecności alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Prokurator Piotr Walkowicz w rozmowie z "Faktem" właśnie przekazał nowe informacje na temat sprawy.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w jasną skodę, jadącą z niewielką prędkością w kierunku Rzeszowa, najechała od tyłu czarna skoda, zmierzająca w tę samą stronę. W wypadku na miejscu śmierć poniosły dwie osoby - 57-letni pasażer jasnej Skody, siedzący z tyłu i 55-letnia pasażerka czarnej skody. Kierowca i drugi pasażer jasnej skody zostali ranni. Kierowca jest w stanie bardzo ciężkim, trafił do szpitala w Rzeszowie, natomiast pasażer jest w szpitalu w Leżajsku. Ranny został też 29-letni kierowca czarnej skody - powiedział prokurator Piotr Walkowicz w rozmowie z ,,Faktem''

Kiedy odbędzie się sekcja zwłok ofiar tragicznego wypadku? Prokurator poinformował

Obecnie śledczy czekają na zgodę lekarzy na przesłuchanie kierowcy czarnej Skody. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku pozostałych poszkodowanych z jasnej Skody. Wstępnie jedynie pasażer tego pojazdu został „rozpytany” i przekazał swoją wersję wydarzeń, jednak jak podkreślają śledczy – są to nieoficjalne informacje.

Prokuratura nie chce na tym etapie ujawniać szczegółów, by nie wpływać na relacje innych świadków. Więcej faktów ma być znanych po formalnych przesłuchaniach.

Prokurator poinformował również, kiedy odbędzie się sekcja zwłok ofiar wypadku, czyli 55-letniej Katarzyny Stoparczyk oraz 57-letniego mężczyzny.

Sekcja zwłok ofiar została zaplanowana na wtorek - dodał w tej samej rozmowie

fot Mieczyslaw Wlodarski/REPORTER

