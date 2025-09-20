Śmierć Edyty Rynkowskiej, żony znanego muzyka Ryszarda Rynkowskiego, zszokowała opinię publiczną. 18 września portal bydgoszcz.tvp.pl podał informację o jej zgonie. Choć oficjalna przyczyna śmierci nie została jeszcze ujawniona, prokurator wstępnie wykluczył udział osób trzecich. Zabezpieczone zostały zwłoki kobiety oraz miejsce ich ujawnienia.

Jak przekazała Izabela Oliver, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu, nie podano jeszcze przyczyny zgonu. Sekcja zwłok została zaplanowana na poniedziałek 22 września. Dopiero po jej przeprowadzeniu lekarz będzie mógł stwierdzić, co było przyczyną śmierci kobiety.

Para wróciła z Hiszpanii. Żona muzyka była przeziębiona

Kilka dni przed tragicznym zdarzeniem Ryszard i Edyta Rynkowscy wrócili z wakacji. Ze względu na trwający remont domu w Zbicznie, para tymczasowo zamieszkała w Brodnicy, w mieszkaniu należącym do matki zmarłej.

Jak podaje Glampress.pl, remont był dla nich bardzo wyczerpujący, dlatego zdecydowali się na krótki odpoczynek. Po powrocie do kraju Edyta Rynkowska źle się czuła. Sąsiad pary powiedział:

Pani Edyta zawsze prezentowała się pięknie i z klasą, choć ostatnio była mocno przeziębiona po podróży. To niezwykle mili i pomocni ludzie, bardzo oddani rodzinie, szczególnie rodzicom w podeszłym wieku, których lata temu sprowadzili tu z Elbląga.

Tragedia w Brodnicy. Co się wydarzyło po powrocie z urlopu?

Według ustaleń, do tragedii doszło w Brodnicy, gdzie para przebywała tymczasowo. W tym właśnie miejscu ujawniono ciało Edyty Rynkowskiej. Sąsiedzi opisują ją jako osobę pełną klasy, jednak zauważyli, że po urlopie była osłabiona i przeziębiona.

Śmierć żony Ryszarda Rynkowskiego wywołała wiele pytań i emocji. Sprawą zajęła się Prokuratura Okręgowa w Toruniu, która prowadzi czynności wyjaśniające. Wstępne oględziny nie przyniosły jednoznacznych wniosków, dlatego zaplanowano dalsze badania.

Zaskakujący fakt: żona Rynkowskiego naprawdę miała na imię Magdalena

Szokującym i nieznanym wcześniej faktem okazało się prawdziwe imię zmarłej. Jak ujawniła Izabela Oliver, rzeczniczka prokuratury, kobieta nie miała na imię Edyta, jak powszechnie sądzono. W rzeczywistości jej imię brzmiało Magdalena.

To chyba jest imię, którego używał mąż wobec żony. Tak mi się wydaje, bo ona miała na imię Magdalena

To nowe ustalenie dodatkowo komplikuje i tak już dramatyczną sprawę. Śmierć Edyty Rynkowskiej, a właściwie Magdaleny, pozostaje owiana tajemnicą aż do czasu ujawnienia wyników sekcji zwłok.

