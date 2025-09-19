Ryszard Rynkowski przeżywa najtrudniejsze chwile w swoim życiu. 18 września zmarła jego żona, Magdalena Rynkowska. Miało to miejsce w jednym z mieszkań w Brodnicy. Informację o zgonie 52-letniej kobiety służby otrzymały o godzinie 15:30. Na miejsce natychmiast skierowano odpowiednie służby, a następnie przybył także prokurator. Śmierć była nagła i niespodziewana.

Reklama

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu, Izabela Oliver, potwierdziła rano 19 września, że zmarłą jest Magdalena Rynkowska, żona artysty. Przeprowadzono oględziny miejsca oraz ciała. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Sekcja zwłok, która ma wyjaśnić dokładne przyczyny śmierci, została zaplanowana na poniedziałek o godzinie 9:00.

Magdalena Rynkowska zmarła w Brodnicy. Co wiemy o tragedii?

Brodnica stała się miejscem ogromnej tragedii dla Ryszarda Rynkowskiego. To właśnie tam, 18 września, doszło do niespodziewanej śmierci jego żony. Kobieta miała 52 lata. Zgodnie z obowiązującą procedurą, w sytuacji nagłego zgonu na miejsce przybył prokurator, który podjął decyzję o zabezpieczeniu ciała do sekcji zwłok.

Policja i prokuratura prowadzą śledztwo w tej sprawie. Jak poinformowano, na chwilę obecną nie stwierdzono udziału osób trzecich. Dopiero wyniki sekcji dadzą odpowiedź na pytanie, co było przyczyną zgonu Magdaleny Rynkowskiej.

Trasa koncertowa Ryszarda Rynkowskiego pod znakiem zapytania

Śmierć żony przyszła w momencie, gdy Ryszard Rynkowski przygotowywał się do długo wyczekiwanej trasy koncertowej. Pierwszy koncert zaplanowany był na 19 października w Warszawie. Następnie artysta miał wystąpić we Włocławku, Piotrkowie Trybunalskim, Kwidzynie, Radomiu, Pile i Poznaniu.

Ceny biletów wahały się od 138 do 169 złotych, a większość z nich została już wykupiona. Fani z niepokojem obserwują rozwój wydarzeń, zastanawiając się, czy w obliczu osobistej tragedii artysta zdecyduje się wyjść na scenę.

Bogdan Zep, manager Ryszarda Rynkowskiego, w rozmowie z mediami przyznał, że nie została jeszcze podjęta żadna decyzja dotycząca koncertów. W tej chwili najważniejsze są dla muzyka osobiste przeżycia i żałoba po ukochanej żonie.

Sekcja zwłok Magdaleny Rynkowskiej – kiedy poznamy przyczynę śmierci?

Sekcja zwłok Edyty Rynkowskiej została zaplanowana na poniedziałek na godzinę 9:00. Dopiero po jej przeprowadzeniu będzie można jednoznacznie stwierdzić, co było przyczyną śmierci 52-letniej kobiety.

Paweł Dominiak, rzecznik policji w Brodnicy, przekazał, że wszystkie działania prowadzone są zgodnie z procedurami, a ciało zostało zabezpieczone przez prokuratora. Jak dodała Izabela Oliver z Prokuratury Okręgowej w Toruniu, na miejscu zdarzenia przeprowadzono dokładne oględziny zarówno ciała, jak i mieszkania. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich.

Reklama

Zobacz także: Żona Ryszarda Rynkowskiego nie miała na imię Edyta. Zaskakujące ustalenia