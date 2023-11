Kim jest tajemnicza kobieta, z którą płynął Piotr Woźniak-Starak? Od chwili wypadku do którego doszło na jeziorze Kisajno na Mazurach wszyscy zastanawiają się, kim jest Ewa O., którą producent filmowy miał poznać zaledwie kilka godzin przed tragicznymi wydarzeniami. Jak ostatnio ustalił "Super Express" przed wypadkiem Piotr Woźniak-Starak spędzał wieczór w restauracji znajomego i właśnie wtedy miał poznać kelnerkę Ewę O. Spotkanie w restauracji zakończyło się późno w nocy, dlatego mąż Agnieszki Woźniak-Starak miał zaproponować przyjacielowi i kobiecie odwiezienie do domu. Niestety, kiedy producent filmowy i Ewa O. zostali sami na łódce, doszło do wypadku. Gwałtowny manewr spowodował, że Piotr Woźniak-Starak i kobieta wypadli za burtę. Jak już wiemy, wypadek zakończył się śmiercią producenta filmowego. Kobiecie udało się uratować.

Nowe informacje o tajemniczej Ewie O.

Jak już wiemy Ewa O. ma 27 lat, pochodzi z Łodzi i pracowała jako kelnerka w restauracji na Mazurach. Kobieta uwielbia sporty wodne, a przede wszystkim żeglarstwo. Fakt24 informował, że po wypadku kobieta została przesłuchana w roli świadka, a później zniknęła. Ewa O. ma się ukrywać przed mediami w jednym z domków należących do restauracji w której pracowała. Co ciekawe, według doniesień, Ewa pilnowana jest przez ochroniarzy.

Teraz "Super Express" dotarł do kolejnej informacji dotyczącej tajemniczej kobiety! Okazuje się, że Ewa O. ma narzeczonego. Według doniesień dziennika w trudnych chwilach Ewa O. może liczyć na wsparcie 30-letniego Filipa z którym spotyka się już od kilku lat.

Młodzi organizowali obozy żeglarskie w kraju i zagranicą, a swoje wojaże opisywali w sieci. Filip jest instruktorem żeglarstwa i radiooperatorem, ma też patent sternika jachtowego morskiego- donosi "Super Express".

Myślicie, że Ewa O. kiedyś opowie publicznie o tragicznych wydarzeniach do których doszło na jeziorze Kisajno?

Piotr Woźniak-Starak zginął w wypadku na jeziorze Kisajno.

Kobiecie, która płynęła z producentem filmowym udało się uratować.