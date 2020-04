Nowe fakty w sprawie śmierci wnuka Daniela Olbrychskiego. Prokurator zabrał głos

Śmierć Jakuba Olbrychskiego, syna Rafała Olbrychskiego wstrząsnęła światem mediów. Smutną informację za pośrednictwem Facebooka, przekazał jego brat, Antoni. 28-latek od dawna walczył z chorobami psychicznymi, a jak wynikało z relacji jego brata, leczenie przebiegało z wieloma komplikacjami. Dziś znane są nowe fakty w sprawie śmierci Jakuba. Jakich informacji udzieliła prokuratura?

O śmierci Jakuba Olbrychskiego poinformował jego brat Antoni. Z wpisu zamieszczonego na Facebooku, dowiedzieliśmy się, że zmarły 28-latek zmagał się z poważną chorobą psychiczną. Kiedy ostatni raz wyszedł z domu był "bez niczego, w samej koszuli, bez dokumentów".

Dziś znane są nowe informacje, w sprawie śmieci 28-latka. Prokuratura wyklucza udział osób trzecich:

Oględziny i sekcja zwłok pokrzywdzonego nie dały podstaw do przyjęcia, aby do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Jednocześnie ustalenie przyczyny zgonu będzie możliwe po przeprowadzeniu dodatkowych badań toksykologicznych, co nastąpi najwcześniej za kilka – kilkanaście tygodni – powiedział prokurator Marcin Saduś w rozmowie z "Faktem"