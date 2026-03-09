W piątek na terenie Biskupic Oławskich policja odkryła ciało Magdaleny Majtyki. Aktorka, znana między innymi z serialu „Na Wspólnej”, zaginęła w środę 4 marca wieczorem. Dzień później jej mąż zaapelował o pomoc w poszukiwaniach. Są nowe ustalenia w sprawie tajemniczej śmierci artystki.

Magdalena Majtyka nie żyje

41‑letnia aktorka Magdalena Majtyka, znana z ról w polskich serialach, nie żyje. Informację przekazano po dwóch dniach od jej zaginięcia, które miało miejsce 4. marca. W piątek służby odnalazły ciało w lesie na terenie Biskupic Oławskich w woj. dolnośląskim - wcześniej policja odkryła tam także rozbity samochód należący do aktorki. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury prowadzą śledztwo, nie podając na razie oficjalnej przyczyny śmierci.

Śmierć Magdaleny Majtyki wstrząsnęła środowiskiem artystycznym i widzami, którzy pamiętali ją z seriali takich jak „Na Wspólnej” oraz innych produkcji telewizyjnych i teatralnych. Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu, z którym aktorka współpracowała odwołał zaplanowane spektakle w związku z tragicznymi wydarzeniami.

Nowe ustalenia ws. śmierci Magdaleny Majtyki

Mieszkaniec Biskupic Oławskich zauważył w lesie rozbity samochód i jeszcze zanim oficjalnie zgłoszono zaginięcie, powiadomił o tym policję. W rozmowie z reporterem TVP3 Wrocław relacjonował, że funkcjonariusze przyjechali na miejsce tuż po jego zgłoszeniu.

Pojechaliśmy na miejsce. Pokazałem, gdzie znajduje się ten rozbity samochód. Funkcjonariusze porobili jakieś zdjęcia, po czym chyba sporządzili notatkę i na tym się zakończyło opowiadał świadek.

Dodał, że następnego dnia wrócił tam ponownie i nie krył zdziwienia tym, co ujrzał.

Samochód nadal się tam znajdował przekazał.

Sekcja Magdaleny Majtyki

Według nieoficjalnych ustaleń "Super Expressu" "Magdalena Majtyka mogła resztkami sił sama opuścić samochód po wypadku. Nie odeszła jednak daleko, w wyniku odniesionych obrażeń straciła przytomność i zmarła". Jednak warto podkreślić, że jest to jedynie jedna z rozważanych wersji wydarzeń. Ostateczne odpowiedzi ma przynieść sekcja zwłok.

Sekcja zwłok została zaplanowana na 9 marca. Będą weryfikowane wszystkie potencjalne wersje wydarzeń, ale z uwagi na dobro postępowania jest za wcześnie, by spekulować czy udzielać informacji w tym zakresie. Musimy poczekać przekazał prokurator Damian Pownuk.

Na obecnym etapie śledztwa funkcjonariusze nie stwierdzili udziału osób trzecich, jednak dochodzenie nie zostało zakończone.

