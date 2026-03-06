Zaginęła Magda Majtyka - aktorka znana widzom z popularnych polskich seriali, reklam i pracy przy produkcjach filmowych jako kaskaderka. Poruszający apel jej męża, opublikowany w mediach społecznościowych, wzbudził ogromne emocje i poruszył serca internautów.

Zaginęła Magda Majtyka

Magda Majtyka, aktorka znana z popularnych seriali takich jak "Na Wspólnej", "Pierwsza miłość" czy "Komisarz Alex" zaginęła, a jej bliscy i policja prowadzą intensywne poszukiwania. 41‑letnia artystka ostatni raz była widziana 4 marca we Wrocławiu w okolicach ulicy Karkonoskiej i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną ani przyjaciółmi. Funkcjonariusze apelują o wszelkie informacje i udostępnili rysopis: ma około 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, rude lub kasztanowe włosy i szare oczy.

Policja informuje również, że Magda prawdopodobnie poruszała się samochodem marki Opel Corsa o numerze rejestracyjnym DW6PS93. Każdy sygnał w tej sprawie może okazać się kluczowy dla jej odnalezienia.

Mąż aktorki apeluje o pomoc

Dramatyczny apel o pomoc w odnalezieniu Magdy opublikował w mediach społecznościowych jej mąż, poruszając serca internautów. Aktorka, poza rolami w serialach, występuje także w reklamach i pracuje jako kaskaderka przy produkcjach filmowych, co czyni jej nagłe zniknięcie jeszcze bardziej niepokojącym. Fani i znajomi trzymają kciuki za szybkie odnalezienie gwiazdy.

Madziu wróć do nas kochamy ciebie i czekamy czytamy w poruszającym wpisie.

Wszystkie osoby, którzy widziały Magdę Majtykę lub dysponują jakimikolwiek informacjami mogącymi pomóc w jej odnalezieniu, proszone są o pilny kontakt z policją lub bezpośrednio z rodziną pod numerem telefonu 508 507 755.

