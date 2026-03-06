Aktorka z "Na Wspólnej" zaginęła. Jej mąż pilnie apeluje o pomoc
Niepokojące wieści dotarły od męża aktorki znanej z takich seriali jak "Na Wspólnej", "Komisarz Alex" i "Pierwsza Miłość" - kobieta zaginęła, a jej los pozostaje nieznany. Mężczyzna za pośrednictwem mediów społecznościowych błaga o wsparcie i apeluje do wszystkich o pomoc w jej odnalezieniu.
Zaginęła Magda Majtyka - aktorka znana widzom z popularnych polskich seriali, reklam i pracy przy produkcjach filmowych jako kaskaderka. Poruszający apel jej męża, opublikowany w mediach społecznościowych, wzbudził ogromne emocje i poruszył serca internautów.
Zaginęła Magda Majtyka
Magda Majtyka, aktorka znana z popularnych seriali takich jak "Na Wspólnej", "Pierwsza miłość" czy "Komisarz Alex" zaginęła, a jej bliscy i policja prowadzą intensywne poszukiwania. 41‑letnia artystka ostatni raz była widziana 4 marca we Wrocławiu w okolicach ulicy Karkonoskiej i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną ani przyjaciółmi. Funkcjonariusze apelują o wszelkie informacje i udostępnili rysopis: ma około 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, rude lub kasztanowe włosy i szare oczy.
Policja informuje również, że Magda prawdopodobnie poruszała się samochodem marki Opel Corsa o numerze rejestracyjnym DW6PS93. Każdy sygnał w tej sprawie może okazać się kluczowy dla jej odnalezienia.
Mąż aktorki apeluje o pomoc
Dramatyczny apel o pomoc w odnalezieniu Magdy opublikował w mediach społecznościowych jej mąż, poruszając serca internautów. Aktorka, poza rolami w serialach, występuje także w reklamach i pracuje jako kaskaderka przy produkcjach filmowych, co czyni jej nagłe zniknięcie jeszcze bardziej niepokojącym. Fani i znajomi trzymają kciuki za szybkie odnalezienie gwiazdy.
Madziu wróć do nas kochamy ciebie i czekamy
Wszystkie osoby, którzy widziały Magdę Majtykę lub dysponują jakimikolwiek informacjami mogącymi pomóc w jej odnalezieniu, proszone są o pilny kontakt z policją lub bezpośrednio z rodziną pod numerem telefonu 508 507 755.
Zobacz także:
- Wieści o śmierci legendy nadeszły niespodziewanie. Media zalała fala kondolencji
- Nie żyje uwielbiana ikona lat 80. Niedawno przeszła pilną operację