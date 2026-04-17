Od rozstania Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego minęły już cztery lata, jednak ich małżeństwo wciąż nie zostało formalnie zakończone. 17 kwietnia odbyła się kolejna rozprawa rozwodowa pary. Oto, jak przebiegało to spotkanie na sali sądowej. Media ujawniają szczegóły spotkania byłej pary.

Joanna Opozda i Antoni Królikowski na rozprawie sądowej

Joanna Opozda i Antoni Królikowski wzięli ślub w 2021 roku, jednak ich małżeństwo rozpadło się już kilka miesięcy później. Od tamtej pory para regularnie spotyka się na sali sądowej, gdzie toczy się sprawa rozwodowa. Ostatnia rozprawa odbyła się w listopadzie 2025 roku - wtedy też Królikowski zabrał nowa partnerkę na rozprawę rozwodową z Opozdą. Teraz postępowanie ponownie wróciło na wokandę. Dziś, tuż przed godziną 9, do budynku sądu weszła Joanna Opozda, ubrana w biały garnitur i w towarzystwie dwóch ochroniarzy.

Jedna z obecnych osób zapytała Joannę Opozdę, czy dziś dostanie rozwód. Aktorka odpowiedziała: Wszyscy na to liczymy donosi reporter Pudelka.

Jak poinformował portal, rodzice Vincenta nie wymienili między sobą żadnych uprzejmości na korytarzu sądowym. Antoni Królikowski miał jedynie przywitać się słowami "dzień dobry" do wszystkich obecnych.

Burzliwy związek Opozdy i Królikowskiego

Joanna Opozda i Antoni Królikowski od początku swojego związku byli jedną z najczęściej opisywanych par w polskich mediach. Ich relacja rozwijała się dynamicznie - od głośnego ślubu w 2021 roku po szybkie rozstanie, które nastąpiło jeszcze w czasie, gdy aktorka była w ciąży. W 2022 roku na świat przyszedł ich syn Vincent, który stał się najważniejszym łącznikiem między byłymi partnerami, ale jednocześnie również jednym z głównych punktów spornych w ich relacji.

Po rozstaniu między Opozdą a Królikowskim zaczęło dochodzić do narastających napięć, które przeniosły się także na drogę sądową. Sprawa rozwodowa, tocząca się od kilku lat, obejmuje nie tylko formalne zakończenie małżeństwa, ale również kwestie związane z opieką nad dzieckiem i wzajemnymi ustaleniami rodzicielskimi. Każda kolejna rozprawa przyciąga uwagę mediów, a relacja byłych małżonków wciąż pozostaje pełna emocji i daleka od porozumienia.

Antoni Królikowski na rozprawie sądowej

Antoni Królikowski na rozprawie sądowej

Joanna Opozda na rozprawie sądowej