Blanka Lipińska namówiła niezwykłych aktorów do odegrania najodważniejszych scen ze swoich książek! Znacie te nazwiska!

To będzie gratka dla wszystkich fanów powieści Blanki Lipińskiej! Już niebawem na Instagramie pisarki jej obserwatorzy będą mogli zobaczyć niecodzienne show. Gwiazda "zatrudniła" nowych aktorów, by odczytali wybrany przez internautów fragment z trzech powieści, w którym rozmawiają ze sobą główni bohaterowie, czyli Laura i Massimo! Przy czym może być to zwykły dialog lub... pikantny fragment, pełen erotycznych scen i wyznań! Co ciekawe, ta niespodziewana akcja to wynik... przegranego zakładu! O co chodzi?

Mama Blanki Lipińskiej podbija Instagram

Instagramowy profil Blanki Lipińskiej śledzi dziś 713 tysięcy osób. Równie dobrze w social mediach radzi sobie mama gwiazdy Małgorzata Lipińska. Na jej profilu internauci mogą znaleźć m.in. przepisy na ulubione dania jej córki Blanki oraz garść praktycznych porad dotyczących gotowania, sprzątania i wywabiania wszelkiego rodzaju plam. Pod koniec marca konto pani Małgorzaty obserwowało już ponad 90 tysięcy osób. Podczas ostatniej wizyty w rodzinnym domu Blanka założyła się z mamą, że jeśli liczba jej obserwatorów w ciągu weekendu sięgnie 100 tysięcy, ta razem z mężem przeczyta na żywo wybrany fragment z powieści Lipińskiej! Blanka poprosiła o pomoc swoich fanów, którzy, jak zawsze, okazali się niezawodni i pomogli jej wygrać zakład! Teraz, zgodnie z umową, pani Małgorzata i jej mąż Grzegorz Lipiński wcielą się w głównych bohaterów "365 dni" Laurę i Massimo i przeczytają wybrany przez internautów fragment erotycznej powieści córki! Ale Blanka podniosła rodzicom poprzeczkę i zdecydowała, że będa musieli zrobić to... podczas transmisji na żywo! Żeby, jak sama zapowiedziała, wszyscy mogli zobaczyć jak "palą się ze wstydu"!

Rodzice Blanki Lipińskiej w nowej roli

Jak do tego wyzwania przygotowują się państwo Lipińscy? Jeszcze nie wiadomo, jaki fragment wybiorą dla nich internauci. Co będzie, jeśli okaże się, że to najpikantniejsza miłosna scena? Czy widzowie będą mogli liczyć na zaskakujące show?

Nie będziemy się przygotowywać, idziemy na żywioł. Będzie, co będzie, nawet nie chcemy wiedzieć, jaki to fragment, do tego nie da się przygotować – mówi Party.pl Małgorzata Lipińska. – A tak właściwie to skąd wiadomo, że fragment będzie pikantny? Show? Będziemy czytać, a czy da się przy czytaniu wykonywać jakieś ewolucje? Możemy próbować, ale nie obiecujemy – dodaje mama Blanki Lipińskiej.

Niewykluczone, że w czytanym fragmencie mogą pojawić się słowa, które uchodzą za niecenzuralne. Jak z tym wyzwaniem poradzą sobie Małgorzata i Grzegorz Lipińscy?

Ktoś wymyślił te słowa, aby je używać, ale nie nadużywać. Więc jeśli się pojawią w tekście, to zostaną przeczytane albo… się wypika - zapowiada Małgorzata Lipińska.

Kiedy odbędzie się zapowiadany przez Blankę live? Pisarka nie podała dokładnej daty, ale niewykluczone, że transmisja z udziałem państwa Lipińskich będzie miała miejsce w Wielkanoc. Jesteście ciekawi efektu?

Blanka Lipińska przygotowuje się do realizacji drugiej części filmu "365 dni".

Rodzice Blanki, Małgorzata i Grzegorz Lipińscy, w wyniku przegranego zakładu muszą przeczytać na żywo fragment powieści erotycznej swojej córki!