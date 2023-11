Na profilu Małgorzaty Rozenek na Instagramie zrobiło się gorąco! Jedna z fanek napisała:

- Pani Małgorzato! jest Pani ładną i inteligentną kobietą więc... po co komuś wmawiać, że istnieje coś perfekcyjnego np. ślub czy pani domu ???? nic i nikt nie jest idealne/y... co z tego poradnika można wykorzystać ??? Nie każdy człowiek ma miliony $ na cuda wianki... nie kaźdego stać na drogie suknie, welony czy przyjęcia na jachcie :/ bez obrazy : najśmieszniejsze jest to, że osoba która ma drugiego męża jak i Radek, który ma kolejną żonę chcą pouczać innych i mówić jakie powinno być perfekcyjne wesele i idealny ślub - znaleźli się eksperci od miłości :) No super !!! tylko wyraziłam swoją opinię.... pozdro.