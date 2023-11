Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan szykują wielką imprezę z okazji pierwszej rocznicy ślubu! Według doniesień "Super Expressu" para zamierza zaprosić aż 200 osób do jednego z warszawskich klubów nocnych, gdzie wynajęli dach z którego będą mogli podziwiać panoramę całej Warszawy. Tabloid twierdzi, że za zorganizowanie imprezy Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan mogą zapłacić aż... pół miliona złotych!

Dokładnie 10 września 2016 roku odbył się piękny ślub Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. Uroczystość odbyła się wówczas w Konstancinie Jeziornej pod Warszawą. Na weselu pojawiły się prawdziwe tłumy gości, a wśród nich wiele gwiazd. Teraz zbliża się pierwsza rocznica ślubu Rozenek i Majdana. Gwiazda TVN w rozmowie z "Super Expressem" przyznała, że ma już pewien plan, jak uczcić rok małżeństwa.

To ważne wydarzenie dla nas, ale chciałabym, aby inni cieszyli się razem z nami. Marzy mi się, żeby było hucznie i wesoło. To był dla nas bardzo szczęśliwy rok i warto byłoby to wszystko uczcić. Mam już pewien zamysł, ale organizację wszystkiego powierzę jednak mojemu agentowi, bo sama jestem zajęta projektami telewizyjnymi- przyznała gwiazda.