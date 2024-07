Wojciech Szczęsny, Grzegorz Krychowiak, Arkadiusz Milik - polscy piłkarze przyjechali na zgrupowanie kadry do hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie. Już w niedzielę zmierzą się z Kazachstanem w ramach eliminacji do Mundialu, który odbędzie się w 2018 roku w Rosji. Na "Łączy nas piłka" pojawił się filmik z pierwszego dnia zgrupowania kadry, na które przyjechali wczoraj też Robert Lewandowski czy Kuba Błaszczykowski. Na filmiku widzimy m.in. Wojtka Szczęsnego, który rozdaje autografy swoim fankom.

"Ale ja jestem żonaty", mówi do fanek Szczęsny. "Ale my jesteśmy za stare!", śmieją się fanki.

Na filmiku pojawił się również Grzegorz Krychowiak, który stał się obiektem żartów pozostałych kadrowiczów. Dlaczego? "Krycha" ostatnio zmienił klub i teraz gra w Paris Saint-Germain, ale na razie nie występuje w podstawowym składzie drużyny, dlatego koledzy z kadry śmiali się z niego, że jeszcze "grzeje ławę". Kolejnym kadrowiczem, który zmienił klub w ostatnim czasie jest Arkadiusz Milik. Polski napastnik gra teraz w SSC Napoli, gdzie zaliczył bardzo udany debiut. W filmiku na "Łączy nas piłka" opowiedział o tym, jak został przyjęty w nowym klubie i przy okazji pochwalił się nową fryzurą. Zobaczcie filmik!

Piłkarze przyjechali na zgrupowanie kadry:

Wojciech Szczęsny w otoczeniu fanek:

Wojciech Szczęsny pożartował z Grzegorza Krychowiaka

Ale "Krycha" i tak był w dobrym humorze

Arkadiusz Milik opowiedział o nowym klubie

I pokazał nową fryzurę