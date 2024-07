1 z 8

Piotr Zelt dał się poznać dzięki roli w serialu "13 posterunek". Szybko stał się ulubieńcem widzów, ale rzadko pojawiał się na imprezach i nie był obiektem zainteresowania kolorowej prasy. Wszystko zmieniło się za sprawą związku z dużo młodszą od niego Moniką Ordowską. Para spodziewała się dziecka, które jak się później okazało, było owocem miłości Ordowskiej i jej byłego chłopaka. Zamieszanie wokół całej trójki przez długi czas było jednym z najgorętszych tematów w polskim show-biznesie. Przypomnijmy: Ordowska chwilę po porodzie. Pozowała ze starszym kochankiem

Na całym skandalu najwięcej stracił właśnie Zelt, który stał się obiektem drwin i żartów. Podczas, gdy jego była kochanka rozwijała swoją karierę i cieszyła się rodzinnym życiem, on zamknął się w sobie i wydawało się, że jeszcze przez długi czas nie będzie mógł dojść do siebie. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że w jego życiu pojawiła się nowa miłość. Aktor pojawił się na pokazie Anny Krzyżanowskiej, a u jego boku zobaczyliśmy nieznaną w branży blondynkę.

Para nie szczędziła sobie czułości, cały czas trzymali się za ręce i nie odstępowali siebie na krok. Mamy nadzieję, że tym razem to coś poważnego. Pasują do siebie?

