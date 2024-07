Jesienią pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, iż Małgorzata Rozenek spotyka się z Radosławem Majdanem. Od tamtej pory jest to zdecydowanie towarzyski temat numer jeden, a zakochani już nie ukrywają swojej miłości. Spekulowano również o nowym romansie byłego męża "Perfekcyjnej", a Jacek Rozenek ostatnio na bankietach nie pojawiał się sam. Przypomnijmy: Były mąż Rozenek z tajemniczą brunetką na gali biznesu. Ładniejsza niż Perfekcyjna?

Tajemniczą brunetką u boku Rozenka była Anna Wojciechowska. Jak donosi magazyn "Party", to nie ona jest nową miłością Jacka.On sam w komentarzu dla magazynu zaprzecza tym plotkom i wyjaśnia charakter ich relacji. Zapewnia, że jest on wyłącznie zawodowy. Czym zatem się zajmują?



Nasze kontakty mają charakter czysto zawodowy. Chcemy promować kulturę wśród dzieci. Będziemy jeździć po Polsce, po szpitalach, domach dziecka, aby przybliżyć ją najmłodszym - wyjaśnia Jacek Rozenek w rozmowie z "Party".

Nie oznacza to jednak, że prezenter jest sam. Źródło magazynu informuje, że Rozenek od września spotyka się z 26-letnią tłumaczką, Kasią. Póki co jednak nie chce pokazywać się z nią na oficjalnych imprezach. Co ciekawe, Jacek przedstawił już nową wybrankę Małgorzacie i ponoć chodzą nawet na podwójne randki we czwórkę. Ale chyba nie do kina... Zobacz: Czułości Rozenek i Majdana w kinie



Od września aktor spotyka się z 26-letnią tłumaczką Kasią. To bardzo ładna dziewczyna, Jacek jest nią zauroczony. Na razie jednak nie chcą się z tym ujawniać. Związek jest jednak na tyle poważny, że prowadzący "Pytanie na śniadanie" postanowił poznać swoją nową ukochaną z... byłą żoną. Oboje przedstawili sobie nowych partnerów i, o dziwo, wszyscy bardzo się polubili! Zdarza im się nawet spędzać czas we czwórkę i zawsze dobrze się przy tym bawią - zdradza znajomy pary w "Party".

Wszystko więc wskazuje na to, że nie tylko rozwód, ale i wzajemne relacje po rozstaniu Rozenków są, nie mogło być inaczej, perfekcyjne. Tymczasem tylko na AfterParty.pl zdjęcia nowej ukochanej Jacka Rozenka. Ładniejsza niż Małgorzata?

