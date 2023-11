Piosenka Beaty Kozidrak zniknie z czołówki "M jak miłość"! O tym, że widzowie serialu nie usłyszą już "Nie pytaj o miłość" plotkuje się już od kilku miesięcy. Teraz magazyn "Party" potwierdza te informacje i zdradza, że piosenkę do nowej czołówki "Mjm" zaśpiewa... Barbara Kurdej-Szatan! Serialowa Joasia nie tylko więc zaśpiewa balladę zadedykowaną dla zmarłego męża, Tomka, ale jej głos usłyszymy również w czołówce promującej nowy sezon "M jak miłość"!

Reklama

Nowa czołówka w "M jak miłość"

Już po wakacjach fani serialu usłyszą nową piosenkę do nowej czołówki serialu. Do tej pory w klipie rozpoczynającym "M jak miłość" pojawiało się sporo gwiazd, które już od dawna nie pojawiają się w hicie TVP2. Dlatego teraz producenci postanowili odświeżyć czołówkę, do której powstanie nowa piosenka zaśpiewana właśnie przez Basię Kurdej-Szatan.

Przypominamy, że piosenka Beaty Kozirak pojawiała się w czołówce "M jak miłość" od 2011 roku (wcześniej przez dwa lata pojawiała się na napisach końcowych). Początkowo serial promował hit Wojciecha Gąssowskiego "M jak miłość".

Czy nowa piosenka wykonana przez Barbarę Kurdej-Szatan również stanie się hitem?

Zobacz także: Dominika Ostałowska wraca do M jak miłość? Komentarz produkcji rozwiewa wszelkie wątpliwości

Barbara Kurdej-Szatan zaśpiewa nową piosenkę dla "M jak miłość".

Facebook

Reklama

Będziecie tęsknić za hitem Beaty Kozidrak?