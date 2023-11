Reklama

Jak informuje "Fakt", niebawem ma zostać zmieniona czołówka serialu "M jak miłość", a wraz z nią piosenka! Od 2011 roku serial zaczyna się piosenką "Nie pytaj o miłość" Beaty Kozidrak (wcześniej przez dwa lata pojawiała się na napisach końcowych). Czy czas na zmianę?

Obecna czołówka „M jak miłość” ma już tyle lat, że twórcy zdecydowali się zlecić stworzenie nowej. Bardzo możliwe, że z inną piosenką. Na razie szukają odpowiednich utworów. Jeśli jakiś im się spodoba, to „Nie pytaj o miłość” Beaty wyleci – powiedział informator "Faktu".

Zmienią piosenkę Kozidrak w czołówce "M jak miłość"?

Czy jest to możliwe? Oczywiście, po latach razem ze zmianą czołówki zmieniono też piosenkę Wojciecha Gąssowskiego "M jak miłość", z którą tak mocno kojarzony jest serial, właśnie na utwór Kozidrak.

Jest to jednak ryzykowne, bo nie zawsze nowy utwór może się przyjąć i spodobać widzom. Już jakiś czas temu Jula zaproponowała swoją piosenkę do "M jak miłość" i niestety jej propozycja nie przypadła specjalnie do gustu...

Podobno Beata Kozidrak nie jest zadowolona z plotek, że jej piosenka miałaby zostać usunięta z serialu, bo tantiemy z jej wykonania przynosiły jej bardzo dobre dochody. Nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie!

Myślicie, że w czołówce "M jak miłość" rzeczywiście już niebawem usłyszymy nową piosenkę?

Beata Kozidrak skomponowała piosenkę specjalnie dla serialu "M jak miłość".

"M jak miłość" zmienia czołówkę, bo sporo aktorów z niej już nie gra w serialu, a doszli nowi bohaterowie.