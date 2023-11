Znamy już nominowanych artystów do MTV Europe Music Awards 2019! Wielka gala odbędzie się 3 listopada w FIBES, Conference & Exhibition Centre w Sewilli. Transmisja na żywo na kanale MTV Polska o godz. 21:00. Na gali nie zabraknie polskiego akcentu, bowiem o jedną ze statuetek walczy pięciu polskich artystów! Kto?

Nominacje do MTV EMA 2019

Najwięcej emocji co roku wzbudza kategoria "Najlepszy polski artysta". W tym roku o statuetkę powalczą: Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, Bass Astral x Igo, Sarsa oraz najmłodsza w tym zestawieniu, Roksana Węgiel! Rok temu najlepsza okazała się Margaret. Kto w tym roku sięgnie po statuetkę, która trafiła także w ręce Dawida Kwiatkowskiego, Kasi Kowalskiej, Sistars czy Dody? Przekonamy się niebawem. Poznajcie resztę nominacji do MTV EMA 2019!

NAJLEPSZY TELEDYSK

Ariana Grande - thank u, next

Billie Eilish - bad guy

Lil Nas X - Old Town Road (Remix) ft. Billy Ray Cyrus

ROSALÍA, J Balvin - Con Altura ft. El Guincho

Taylor Swift - ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco

NAJLEPSZY ARTYSTA/NAJLEPSZA ARTYSTKA

Ariana Grande

J Balvin

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

NAJLEPSZA PIOSENKA

Ariana Grande - 7 rings

Billie Eilish - bad guy

Lil Nas X - Old Town Road (Remix) ft. Billy Ray Cyrus

Post Malone, Swae Lee - Sunflower

Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

NAJLEPSZA WSPÓŁPRACA

BTS, Halsey - Boy With Luv

Lil Nas X, Billy Ray Cyrus -Old Town Road (Remix)

Mark Ronson, Miley Cyrus - Nothing Breaks Like a Heart

ROSALÍA, J Balvin - Con Altura ft. El Guincho

Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

The Chainsmokers, Bebe Rexha - Call You Mine

NAJLEPSZY DEBIUT

Ava Max

Billie Eilish

Lewis Capaldi

Lil Nas X

Lizzo

Mabel

NAJLEPSZY ARTYSTA MUZYKI POP

Ariana Grande

Becky G

Camila Cabello

Halsey

Jonas Brothers

Shawn Mendes

NAJLEPSZY WYSTĘP LIVE

Ariana Grande

BTS

Ed Sheeran

P!NK

Travis Scott

NAJLEPSZY ARTYSTA ROCKOWY

Green Day

Imagine Dragons

Liam Gallagher

Panic! At The Disco

The 1975

NAJLEPSZY ARTYSTA MUZYKI Hip-Hop

21 Savage

Cardi B

J. Cole

Nicki Minaj

Travis Scott

NAJLEPSZY ARTYSTA ALTERNATYWNY

FKA Twigs

Lana Del Rey

Solange

twenty one pilots

Vampire Weekend

NAJLEPSZY ARTYSTA MUZYKI ELEKTRONICZNEJ

Calvin Harris

DJ Snake

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers

NAJLEPSZY IMAGE

Halsey

J Balvin

Lil Nas X

Lizzo

ROSALÍA

NAJWIĘKSI FANI

Ariana Grande

Billie Eilish

BTS

Shawn Mendes

Taylor Swift

NAJLEPSZY ARTYSTA PUSH

Ava Max

Billie Eilish

CNCO

H.E.R.

Jade Bird

Juice WRLD

Kiana Ledé

Lauv

Lewis Capaldi

Lizzo

Mabel

ROSALÍA

NAJLEPSZY WYSTĘP STAGE

Bebe Rexha Isle of MTV Malta 2019

Hailee Steinfeld Isle of MTV Malta 2018

Muse Bilbao, Spain 2018

The 1975 Lollapalooza Paris Festival 2019

twenty one pilots Lollapalooza Paris Festival 2019

NAJLEPSZY POLSKI ARTYSTA

Bass Astral x Igo

Dawid Podsiadło

Sarsa

Roksana Węgiel

Daria Zawiałow

Głosować można na stronie mtvema.com do 2 listopada. Na kogo oddacie swój głos?

