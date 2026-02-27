Nikt nie miał pojęcia, że to się wydarzy tej nocy. Wersow nagle ogłosiła wieści, posypały się gratulacje
Wersow nie ukrywa swojego szczęścia. Influencerka niedawno ogłosiła, że jest w drugiej ciąży, a później przekazała kolejne radosne wieści. Teraz znów zwróciła się do fanów dzieląc się swoją radością. Internauci od razu zareagowali i ruszyli z gratulacjami. To już!
Na takie wieści czekali wszyscy fani Wersow. Influencerka ma powody do radości i świętowania. W środku nocy zwróciła się do swoich fanów w sprawie swojego najnowszego albumu.
Wersow ogłasza ws. nowego albumu. „MATKA IDOLKA” już w sieci
Zaledwie kilka dni po tym, jak Wersow oficjalnie ogłosiła swoją drugą ciążę, influencerka zdecydowała się podzielić ze światem kolejną ważną nowiną. Artystka zaprezentowała nowy projekt muzyczny - album zatytułowany „MATKA IDOLKA”. Płyta od samego początku wzbudzała ogromne emocje, a fani czekali, kiedy będą mogli posłuchać najnowszych utworów influencerki. Teraz Wersow w środku nocy przekazała wieści, że album jest już dostępny online.
Nie mogę uwierzyć, że mogę to w końcu napisać. Zapraszam was do odsłuchu na Spotify
Wersow zorganizowała wyjątkowy koncert. Pokazała zdjęcia z imprezy
W swoim najnowszym poście Wersow zdradziła, że przed oficjalną premierą albumu "MATKA IDOLKA" zorganizowała specjalny koncert, podczas którego zaśpiewała dla przyjaciół swoje najnowsze piosenki. Na imprezie nie zabrakło m.in. ekipy z Genzie i Karola Friza Wiśniewskiego, męża Wersow.
wrzucam kilka fotek z oficjalnego, przedpremierowego odsłuchu, który zrobiłam dla znajomych i przyjaciół. To był wyjątkowy wieczór, pełen wsparcia i wielkich emocji. Dziękuję wam za to, że jesteście!To dla mnie ogromnie ważne, bo pracowałam nad tą płytą prawie dwa lata i w końcu mogę się nią z wami podzielić. Jestem podekscytowana, wdzięczna i bardzo szczęśliwa. Słuchajcie, dzielcie się wrażeniami i bawcie się razem ze mną
Fani zachwyceni płytą Wersow. Posypały się gratulacje
Pod najnowszym postem, który został opublikowany w środku nocy fani Wersow od razu ruszyli z komentarzami. Internauci są zachwyceni i gratulują artystce.
Świetna płyta! Gratulacje!
Gratulacjee Werka!!! Jesteś moją inspiracją
Zrobiłaś ogromny progres od pierwszej płyty
Zobaczcie zdjęcia opublikowane przez Wersow! Tak świętowala razem ze znajomymi i przyjaciółmi.
Zobacz także:
- Najpierw ogłoszenie płci dziecka, a teraz to. Wersow wydała na to ponad 45 tysięcy złotych
- Wersow odsłoniła ciążowy brzuszek na gali Bestsellery Empiku! Wszyscy patrzą na ten jeden szczegół
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.