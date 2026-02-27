Na takie wieści czekali wszyscy fani Wersow. Influencerka ma powody do radości i świętowania. W środku nocy zwróciła się do swoich fanów w sprawie swojego najnowszego albumu.

Wersow ogłasza ws. nowego albumu. „MATKA IDOLKA” już w sieci

Zaledwie kilka dni po tym, jak Wersow oficjalnie ogłosiła swoją drugą ciążę, influencerka zdecydowała się podzielić ze światem kolejną ważną nowiną. Artystka zaprezentowała nowy projekt muzyczny - album zatytułowany „MATKA IDOLKA”. Płyta od samego początku wzbudzała ogromne emocje, a fani czekali, kiedy będą mogli posłuchać najnowszych utworów influencerki. Teraz Wersow w środku nocy przekazała wieści, że album jest już dostępny online.

Nie mogę uwierzyć, że mogę to w końcu napisać. Zapraszam was do odsłuchu na Spotify napisała na Instagramie.

Wersow zorganizowała wyjątkowy koncert. Pokazała zdjęcia z imprezy

W swoim najnowszym poście Wersow zdradziła, że przed oficjalną premierą albumu "MATKA IDOLKA" zorganizowała specjalny koncert, podczas którego zaśpiewała dla przyjaciół swoje najnowsze piosenki. Na imprezie nie zabrakło m.in. ekipy z Genzie i Karola Friza Wiśniewskiego, męża Wersow.

wrzucam kilka fotek z oficjalnego, przedpremierowego odsłuchu, który zrobiłam dla znajomych i przyjaciół. To był wyjątkowy wieczór, pełen wsparcia i wielkich emocji. Dziękuję wam za to, że jesteście!To dla mnie ogromnie ważne, bo pracowałam nad tą płytą prawie dwa lata i w końcu mogę się nią z wami podzielić. Jestem podekscytowana, wdzięczna i bardzo szczęśliwa. Słuchajcie, dzielcie się wrażeniami i bawcie się razem ze mną poinformowała Wersow.

Fani zachwyceni płytą Wersow. Posypały się gratulacje

Pod najnowszym postem, który został opublikowany w środku nocy fani Wersow od razu ruszyli z komentarzami. Internauci są zachwyceni i gratulują artystce.

Świetna płyta! Gratulacje!

Gratulacjee Werka!!! Jesteś moją inspiracją

Zrobiłaś ogromny progres od pierwszej płyty piszą fani.

Zobaczcie zdjęcia opublikowane przez Wersow! Tak świętowala razem ze znajomymi i przyjaciółmi.

