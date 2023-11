Nikola Furman pokazała zdjęcie z młodszą siostrą i zaapelowała o pomoc dla chorej dziewczynki! W miniony poniedziałek Nikola zrezygnowała z dalszego udziału w programie "Top Model". Piękna uczestniczka show przyznała wówczas, że musi wrócić do domu ze względu na swój stan zdrowia.

Później , podczas relacji na InstaStories, Nikola Furman zdradziła, że odeszła z programu również ze względu na swoją młodszą siostrę. Okazuje się bowiem, że podczas pobytu w "Top Model" Nikola dowiedziała się, że jej 3-letnia siostra zmaga się z ciężką chorobą! Teraz była uczestniczka show TVN pokazała na Instagramie zdjęcie z dziewczynką i poprosiła o pomoc!

Po tym, jak Nikola Furman zrezygnowała z dalszego udziału w programie "Top Model" internauci próbowali dowiedzieć się, co tak naprawdę dzieje się z byłą uczestniczką show. Pojawiły się nawet pytania, czy Nikola jest w ciąży. 16-latka szybko zdementowała plotki na swój temat i przyznała, że zniknęła z "Top Model" m.in. ze względu na chorobę młodszej siostry.

Teraz Nikola opublikowała wspólne zdjęcie z siostrą i poprosiła o pomoc! Okazuje się, że mała Amelka walczy z nowotworem.

Kochani mowilam Wam o 2 powodach mojej rezygnacji z programu pierwsza to powody zdrowotne a druga to ciezka choroba mojej 3letniej siostrzyczki. Wraz z fundacja TipTop rozpoczynamy akcje Ratujemy Amelke. Bardzo Was prosze o udostepnienia linka do zbiorki i wsparcie naszej walki o moja siostrzyczke Amelke.????❤❤- napisała Nikola Furman. (pisownia oryg.)