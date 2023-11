Kolejny odcinek najnowszej edycji "Top Model" już za nami! Co tym razem działo się w programie? W poprzedniej odsłonie show najwięcej emocji wywołał ostry konflikt Klaudii El Dursi i Kingi. Między uczestniczkami doszło wówczas do ostrej kłótni. Wydawało się jednak, że konflikt uczestniczek zakończył się wraz z końcem piątego odcinka. Czy tak rzeczywiście się stało? Niestety, teraz okazuje sie, że wojna wciąż trwa! To jednak nie wszystko- w szóstym odcinku z dalszego udziału w programie zrezygnowała Nikola! Co się stało?

Reklama

Co się działo w programie?

W najnowszym odcinku "Top Model" Kinga przed kamerami przyznała, że bardzo przeżyła kłótnię z Klaudią.

Po mnie nie widać, ale strasznie przeżywam- powiedziała Kinga.

Kiedy wydawało się, że Kinga i Klaudia doszło do porozumienia, okazało się, że między uczestniczkami show wciąż iskrzy. Dziewczyny nie mogły się dogadać podczas jednej z konkurencji. Uczestnicy "Top Model" musieli wziąć udział w pokazie na wybiegu, który się poruszał. Nagle Kinga wybuchła płaczem.

Wydaje mi się, że niektóre osoby mają zdolność podcinania pewności siebie, szczególnie te osoby bardziej pewne siebie no i niestety tak się trafiło, że akurat ja musiałam trafić na Klaudię na samym początku programu- mówiła ze łzami w oczach. Jeżeli chciała wykluczyć rywalkę, to się jej udało- dodała.

Ostatecznie okazało się, że Kinga najlepiej poradziła sobie z zadaniem i według jury była najlepsza na pokazie. Kinga otrzymała immunitet! Podczas finału jurorzy próbowali dowiedzieć się o przyczyny złego humoru Kingi. Uczestniczka show głośno przyznała wówczas, że bardzo przeżywa konflikt z Klaudią.

Nie zostałam zaakceptowana przez jedną osobę, poczułam się troszkę źle potraktowana. Zostałam posądzona, że jestem zazdrosna, że nie wygrałam pierwszego miejsca. Ja się cały czas boję, że ona na mnie naskoczy- Kinga mówiła przed jurorami, a wszystko słyszała Klaudia.

Klaudia była wściekła!

Ty jesteś jaką mitomanką. Żyjemy od tamtej sytuacji w normalnych relacjach, a ty mówisz ze ja na ciebie naskoczę? Co ma się stać? Komu ja powiedziałam, że jesteś zazdrosna? Nie mogłaś do mnie podejść musiałaś tam zrobić szopkę?- komentowała Klaudia, która nie wytrzymała i zaczęła płakać.

Nagle z programie zrobiło się bardzo nerwowo, ale wcale nie przez Klaudię i Kingę! Okazało się bowiem, że Nikola źle się poczuła i potrzebowała pomocy lekarzy! Ze względu na swój stan zdrowia Nikola zrezygnowała z dalszego udziału w programie! Jurorzy z kolei zdecydowali, że "Top Model" musi opuścić Magda.

Zobacz także: Klaudia El Dursi z "Top Model" ma bogate doświadczenie w show-biznesie! Nigdy nie zgadniecie, w czym zagrała!

Nikola zrezygnowała z dalszego udziału w programie.

Konflikt Klaudi i Kingi wciąż trwa.

Instagram