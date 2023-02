Natasza Ubrańska rzadko pojawia się na salonach, ale gdy już się na to zdecyduje, to wybiera stylizacje, obok których nie da się przejść obojętnie. Tak było również na poniedziałkowym pokazie MMC Studio, na którym Natasza Urbańska wybrała odważny look. Zobaczcie jej stylizację poniżej! Natasza Urbańska w staniku na pokazie mody Natasza Urbańska pojawiła się na pokazie MMC w niebieskim total looku. Gwiazda śledzi trendy i doskonale zdaje sobie sprawę, że monochromatyczne stylizacje są w tym sezonie hitem! Natasza zaprezentowała się w spodniach z Zary wysoką talią, co też króluje tego lata, a do nich dobrała... asymetryczny biustonosz! Była to część body z Asos. Oprócz tego miała również oversize'ową bejsbolówkę, kurtkę Calvina Kleina, która miała nadać całej stylizacji bardziej sportowo-casulowy charakter. Jako dodatki Natasza wybrała torebkę marki Anya Hindmarsch oraz buty z Zary. Nie da się ukryć, że nie każda gwiazda zdecydowałaby się na taką stylizację - look Nataszy podkreślił bowiem jej biust oraz odsłonił brzuch. Artystka ma jednak idealną figurę, nic więc dziwnego, że chętnie ją pokazuje. Na uwagę zasługuje także fryzura Nataszy Urbańskiej - artystka postawiła na efekt mokrych włosów, który powraca do łask co kilka sezonów i zazwyczaj jest najpopularniejszy w okresie wiosenno-letnim. Na razie niewiele kobiet decyduje się na podobny look, ale może niedługo się to zmieni? Podoba się wam stylizację Nataszy? Natasza Urbańska pokazała sporo ciała Natasza postawiła na "efekt mokrych włosów"