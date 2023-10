Hanna Lis jest bardzo aktywna na swoim Instagramie i chętnie dzieli się z fanami nowinkami ze swojego życia. Niestety, tym razem nie miała dla swoich obserwatorów dobrych wieści. Dziennikarka poinformowała fanów, że na pewien czas znika z mediów społecznościowych. Powodem jest jej stan zdrowia. Co się dzieje z Hanną Lis?

Niepokojąca relacja na profilu dziennikarki pojawiła się w piątek, 28 lipca, późnym wieczorem. Hanna Lis zaczęła swój wpis od słów, że niestety, w najbliższym czasie nie będzie mogła odpisać na wiadomości, które otrzymała od fanów odnośnie jej ostatniego postu o Sinead O'Connor.

- Kochani moi. Dostałam i nadal dostaję od was mnóstwo wiadomości związanych z moim ostatnim postem. Wiele bardzo osobistych, wręcz intymnych, poruszających. Chciałabym odpisać na wszystkie, ale wybaczcie, niestety nie mogę.

W dalszej części swojego wpisu gwiazda poinformowała, że jej stan zdrowia nagle się pogorszył. Jak przekazała Hanna Lis, ma złamane obie ręce, pęknięte żebro oraz uraz kolana.

- Złamałam obie ręce, do tego pęknięte żebro i uraz kolana. Bywało lepiej... Jakiś czas mnie tu nie będzie, ale wrzucę wam niebawem reelsa z Lisową do garów, który nagrałam dla was przedwczoraj. Buziaki i uważajcie na siebie! - napisała Hanna Lis.