Fani z całego świata żegnają Sinead O'Connor - irlandzka wokalistka zmarła w wieku 56 lat. Nieznane są przyczyny śmierci artystki. Rok temu gwiazda pożegnała syna, który popełnił samobójstwo. Wzruszającym wpisem Sinead O'Connor żegna m.in. Hanna Lis:

Zobaczcie.

O śmierci Sinead O'Connor poinformowały w środę wieczorem światowe media. Artystka, znana przede wszystkim z hitu "Nothing Compares 2 U", miała 56 lat.

Sinead O'Connor zmagała się z problemami natury psychicznej. Rok temu jej świat się zawalił - straciła 17-letniego syna. O tym wydarzeniu pisze m.in. Hanna Lis, która była fanką wokalistki.

Hanna Lis podziwiała Sinead O'Connor:

Obserwowałam jej zmagania o zdrowie, walkę z wieloletnimi problemami natury psychicznej, i trzymałam za nią kciuki, chcąc wierzyć (choć nie do końca wierzyłam), że jej się uda. Była bardzo krucha, choć głos (jak dzwon) sugerował zgoła inną konstrukcję psychiczną. Tak to często bywa, że (pozorna) siła maskuje kruchość, bezbronność, bezsilność.

Swój wpis dziennikarka kończy smutną refleksją:

Takich śmierci jest coraz więcej. Coraz gorzej radzimy sobie z życiem. Coraz trudniej jest nam żyć. Ilu znamy dookoła nas ludzi, którzy codziennie szarpią z życiem? Dla których przeżycie nawet nie kolejnego dnia, a kolejnej godziny, stanowi wyzwanie niemal nie do przejścia? Bądźmy bardziej uważni, bardziej czuli, po prostu bądźmy BARDZIEJ ludzcy. Ściskam każdą i każdego, kto dziś ma czarne myśli, komu wydaje się, że zapada się w czarną dziurę, z której nie ma wyjścia. Przysięgam Wam: JEST. Do zobaczenia Sinaead, nothing compares to you.