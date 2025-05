Karol Nawrocki udał się ostatnio do Końskich na debatę, jednak odbył ją... sam ze sobą. Jakub Podgajnik, trener wystąpień publicznych w Akademii Retoryki przeanalizował zachowanie Karola Nawrockiego podczas debaty w Końskich. Jak wypadł kandydat na prezydenta?

W miejscowości Końskie, w województwie świętokrzyskim, odbyła się debata prezydencka, która miała zgromadzić dwóch głównych kandydatów na urząd prezydenta RP – Karola Nawrockiego oraz Rafała Trzaskowskiego. Jednak wydarzenie przybrało niespodziewany obrót, gdyż Trzaskowski nie pojawił się na miejscu. W efekcie Karol Nawrocki wystąpił samotnie, podejmując się odpowiedzi na szereg pytań skierowanych przez prowadzących oraz obecnych uczestników.

Choć brak bezpośredniego rywala na scenie mógłby sugerować łatwiejszy przebieg debaty, eksperci zauważają, że sytuacja była wręcz odwrotna. Karol Nawrocki musiał samodzielnie utrzymać dynamikę spotkania, bronić swojego programu i reagować na potencjalnie niewygodne pytania bez możliwości odniesienia się do ripost kontrkandydata. Ekspert cytowany przez portal Plotek.pl ocenił, że mimo braku oponenta, debata nie była łatwiejsza – wręcz przeciwnie, samotność mogła zwiększyć presję i odpowiedzialność.

W przypadku tego rodzaju wystąpień trudno jest mówić o debacie. To miało formę bardziej wiecową ze względu na nieobecność Rafała Trzaskowskiego. I paradoksalnie taka forma, kiedy osoba, która występuje na scenie, musi występować sama, często jest trudniejsza. Wiele osób lepiej wypowiada się lepiej, kiedy musi się z kimś zetrzeć. Tutaj Karol Nawrocki był sam i widać było, że w pierwszych kilku pytaniach dyskomfort sprawiało mu to, jak głośno zachowywały się osoby na rynku w Końskich i lekko go to wybijało, jego wypowiedzi nie były tak płynne, a gestykulacja tak naturalna, jak mogłaby być faktycznie już od tych pierwszych chwil

- przyznaje ekspert.