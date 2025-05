Sławomir Mentzen zaprosił Rafała Trzaskowskiego do swojego pubu w Toruniu po przedwyborczej debacie. W spotkaniu polityków udział brał również Radosław Sikorski. Lokal zaskakuje nietypowym menu, w którym znajdziemy burgery i piwa o nazwach nawiązujących do polityki. Oprócz tego w lokalu można było zauważyć elementy wystroju, które odnosiły się do innych polityków. Jeden z nich ma związek z Mateuszem Morawieckim i wywołał spore zamieszanie.

Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski spotkali się ze Sławomirem Mentzenem w jego barze

W trakcie kampanii wyborczej doszło do niecodziennego spotkania. Po zakończonej debacie przed drugą turą wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski – kandydat na prezydenta – udał się do pubu należącego do Sławomira Mentzena w Toruniu. Miejsce to nie tylko pełni funkcję lokalu gastronomicznego, ale stało się również przestrzenią dla politycznych dyskusji i nieoficjalnych spotkań.

W spotkaniu udział wziął także Radosław Sikorski. Obecność prominentnych polityków w jednym miejscu przyciągnęła uwagę mediów i internautów, zwłaszcza że wybór miejsca nie był przypadkowy – pub Mentzena znany jest z kontrowersyjnego podejścia do serwowanego menu, a także wystroju.

To wydarzenie wywołało duże kontrowersje wśród internautów, ponieważ polityk Konfederacji regularnie krytykował członków KO. Po wszystkim Sławomir Mentzen tłumaczył się ze spotkania z Rafałem Trzaskowskim i Radosławem Sikorskim, które oburzyło środowisko narodowców.

Tak wygląda pub Sławomira Mentzena. Przy wejściu złoty Morawiecki

Nad wejściem do pubu Sławomira Mentzena możemy zobaczyć napis „Tak trzeba żyć”, odnoszący się do słynnego hasła polityka Konfederacji. Zainteresowanie budzi również nietypowe menu lokalu. Pub Mentzena w Toruniu wyróżnia się nietypowym podejściem do gastronomii. Na liście dań i napojów pojawiają się produkty o politycznych i społecznych odniesieniach. W karcie burgerów znaleźć można takie pozycje jak: „Kapitalista”, „Eko Terrorysta”, „Demokrata”, „Rewolucjonista”

Z kolei piwa serwowane w pubie również nie pozostają neutralne – ich nazwy to między innymi: „Uśmiechnięta Polska”, „Inflacja”, „Mowa Nienawiści”, „Domyśl Się”,„Bitcoin” oraz „Filozofia XD”.

Na szczególną uwagę zasługuje jednak element wystroju nawiązujący do polityki Prawa i Sprawiedliwości, którą Konfederacja często krytykuje. Przy wejściu do baru stoi pozłacany posąg byłego premiera PiS, Mateusza Morawieckiego. Warto przypomnieć, że Mentzen często uderzał w członka byłej partii rządzącej.

To jeszcze nie wszystko. W lokalu znajdują się m.in. lista gości, którzy ponoć nie będą obsługiwani w pubie Mentzena, a widnieją na niej takie nazwiska jak Zandberg, Niedzielski czy Olejnik. Na ścianie zobaczymy też Muzeum Memów.

