Ewa Bem w najnowszym wywiadzie wspomina dramatyczne wydarzenia sprzed kilku lat i zdradza, czy jeszcze kiedyś wróci na scenę. Artystka po śmierci ukochanej córki na zawsze pożegnała się z muzyką? Słowa Ewy Bem o stracie dziecka poruszają co łez... Sprawdźcie, co powiedziała jedna z największych gwiazd muzyki.

We wrześniu 2017 roku Ewa Bem przeżyła ogromny dramat. Córka wokalistki zmarła po kilku latach walki z ciężką chorobą. W 2015 roku Pamela Bem-Niedziałek, będąc w ciąży, dowiedziała się, że ma guza mózgu. Niestety, pomimo wielu starań córka Ewy Bem odeszła mając zaledwie 39 lat. Po śmierci ukochanej córki Ewa Bem zniknęła z życia publicznego i zawiesiła swoją karierę, żeby zająć się swoją rodziną i opieką nad wnukami - Tomkiem i Basią.

Od śmierci Ewy Bem-Niedziałek, dziennikarki TVN24 BiS, minęły prawie cztery lata, a jej mama właśnie udzieliła wywiadu, w którym wspomina dramatyczne wydarzenia i zdradza, czy jeszcze kiedyś wróci na scenę.

Tak się wydarzyło okrutnie w moim życiu, że odeszła nasza córka, Pamela. To już było cztery lata temu. Nie chcę już mówić, jakie uczucia temu towarzyszyły, ale to tak całkowicie moją optykę na życie, że jakoś na razie scena nie mieści się w tym nowym obrazie. Ale ogromnie brakuje mi publiczności, kontaktu z muzykami, tworzenia na scenie, to jest coś niepowtarzalnego, czego nie da się niczym zastąpić - Ewa Bem wyznała w wywiadzie dla radiowej Dwójki.

Słowa artystki poruszają do łez...

Ewa Bem udzieliła wywiadu z okazji swoich 70. urodzin, które obchodziła we wtorek 23 lutego. Podczas wywiadu w radiowej Dwójce odpowiedziała, czego możemy jej życzyć.

Czego życzyć? Teraz to tylko i wyłącznie zdrowia, bo w tym wieku jest rzeczą ważną i potrzebną, przykrywającą inne potrzeby. Ważne jest także zdrowie psychiczne. To przykry moment w życiu człowieka, nie wierzę, że to "jesień życia". To marnota, jakieś odcinanie kuponów, perspektywa do przodu praktycznie żadna- powiedziała w radiowej Dwójce.