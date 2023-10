Najnowsze informacje dotyczące choroby Céline Dion zdecydowanie nie napawają optymizmem. Jakiś czas temu gwiazda poinformowała, że zmaga się z nieuleczalną chorobą, zespołem Moerscha-Woltmanna, który daje przede wszystkim poważne objawy neurologiczne. W maju Céline Dion odwołała wszystkie swoje koncerty, a teraz osoba z otoczenia artystki przyznaje, że z jej stanem zdrowia jest coraz gorzej.

Choroba Céline Dion postępuje. Wokalistka ma problemy z poruszaniem się

Gdy na początku 2022 roku Céline Dion odwołała swoje nadchodzące koncerty, nikt nie spodziewał się, że choroba wokalistki okaże się nieuleczalna i będzie postępować w tak szybkim tempie. Niestety, te doniesienia sprawdziły się i autorka hitu "My heart will go on" przyznała, że cierpi na zespół Moerscha-Woltmanna - nieuleczalną chorobę neurologiczną.

Choć ostatnio wydawało się, że nadchodzi nieco lepszy czas dla Céline Dion, która wydała nowy singiel i zapowiedziała trasę koncertową, pod koniec maja piosenkarka ponownie odwołała występy ze względu na stan zdrowia - wiosną 2024 nie pojawi się między innymi w Polsce. Wygląda na to, że stan zdrowia Céline Dion pogarsza się, co potwierdzają słowa osoby z otoczenia gwiazdy.

- Ma najlepszy zespół medyczny, jaki mogła sobie zapewnić, ale sytuacja nie przedstawia się dobrze. Choroba jest nieuleczalna. I choć ciężko pracuje wraz z lekarzami i terapeutami, jej stan po prostu nie ulega poprawie. Szczerze mówiąc, ledwo się porusza - przekazał portalowi "Radar Online" informator z otoczenia Céline Dion.

Już w maju Céline Dion przyznała, że bardzo chciałaby wyzdrowieć i powrócić na scenę, jednak obecna forma jej na to nie pozwala. Chcąc być fair w stosunku do fanów, z dużym wyprzedzeniem odwołała wszystkie wydarzenia ze swoim udziałem.

- Bardzo ciężko pracuję nad tym, by odzyskać siły, ale trasy koncertowe bywają wymagające nawet, gdy dajesz z siebie 100%. Przekładanie koncertów byłoby nie fair, dlatego mimo że łamie to moje serce, lepiej, jeśli odwołamy wszystkie występy, dopóki nie będę znów gotowa, by wrócić na scenę. Nie poddaję się i nie mogę się doczekać, aż znów Was zobaczę - zwróciła się do fanów Céline Dion.

Mimo stanu zdrowia Céline Dion udało się ostatnio nagrać nowy singiel - utwór "Love Again", który promuje film pod tym samym tytułem. Piosenka spotkała się z bardzo entuzjastycznym odbiorem, a niektórzy fani przewidywali nawet, że stanie się hitem na miarę "My heart will go on".

Co dalej z karierą i zdrowiem Céline Dion? Póki co, trzymamy mocno kciuki za piosenkarkę i czekamy na kolejne doniesienia w sprawie jej trudnej walki z chorobą.

