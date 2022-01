Celine Dion odwołuje koncerty! Co się dzieje z piosenkarką?

Znali się niemal całe jej życie. On zrobił z niej gwiazdę, ona obdarzyła go uczuciem. Byli szczęśliwi przez ponad 20 lat. Po śmierci męża Céline Dion wie, że nie może się poddać, ma przecież trójkę dzieci. Robi więc to, co oboje kochali – śpiewa. „Wciąż jestem zakochana – mówiła w wywiadzie Celine Dion (53) kilka miesięcy temu, cztery lata po śmierci męża. – Mam na myśli to, że kiedy się bardzo zakochasz, to całe życie z tą osobą jest w tobie. Całe życie z Rene, jest wciąż we mnie”. A życie z Rene Angelilem było jak z bajki. Do 17 listopada 2013 roku. Celine przygotowywała się do występu w programie „The Voice of America”. Przed nagraniem zajrzała do garderoby swojego męża Rene. Nie wiedziała, że to, co za chwilę usłyszy, zmieni jej życie. „Dobrze pamiętam ten dzień, bo była to rocznica naszego ślubu. Weszłam do pokoju i zobaczyłam go zszokowanego, przerażonego. Spytałam, co się stało, a on powiedział, że ma nawrót raka. W tym momencie moje serce zaczęło bić dużo szybciej, ale moje ciało się zatrzymało. Pomyślałam wtedy, że pójdę szybko zrobić makijaż, zaśpiewam i zapomnę o tym, jak się czuję w tej chwili. Potem wróciliśmy do hotelu i dopiero wtedy dopadła mnie rzeczywistość”, powiedziała później Dion w wywiadzie dla stacji ABC News. Gwiazda nie potrafiła ukryć emocji przed kamerami. Przez większość wywiadu płakała i opisywała, jak teraz wygląda jej życie, jak opiekuje się mężem. Choroba Angelila ciągle postępowała, a lekarze, ze względu na wiek René, nie dawali mu dużych szans na przeżycie. Tym bardziej zaskakujące było kolejne oświadczenie wygłoszone przez Dion. Gwiazda ogłosiła bowiem, że niebawem wraca (po prawie dwuletniej przerwie) z koncertami do Las Vegas. Jak...