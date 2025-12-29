Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna, mieszkający na co dzień w okolicach Barcelony, postanowili zakończyć rok w wyjątkowym stylu. Para wraz z dziećmi - 7-letnim Liamem i roczną Noelią - udała się do Dubaju, gdzie wypoczywała na plaży. To właśnie tam powstało zdjęcie, które natychmiast przykuło uwagę internautów.

Rodzinne zdjęcie Mariny i Wojciecha Szczęsnych wywołało lawinę komentarzy

Na fotografii cała rodzina pozuje w dopasowanych strojach kąpielowych na tle malowniczego krajobrazu. Egzotyczna sceneria i kolorowe stylizacje nie pozostały niezauważone, a udostępnione zdjęcie stało się prawdziwym hitem w mediach społecznościowych.

Na rodzinnym zdjęciu Wojciech Szczęsny trzyma na rękach małą Noelię, Marina Łuczenko-Szczęsna obejmuje męża, a obok nich stoi Liam z piłką. Cała czwórka prezentuje się harmonijnie i radośnie, a internauci szybko zaczęli komentować wakacyjną pocztówkę.

Marina Łuczenko-Szczęsna zachwyca fanów formą rok po porodzie

Fani Mariny Łuczenko-Szczęsnej byli pod wrażeniem jej doskonałej formy. Rok po narodzinach drugiego dziecka wokalistka wygląda promiennie i pewnie. Jej figura i naturalny urok zostały docenione przez komentujących, którzy nie szczędzili komplementów. Stylizacja Mariny - kolorowy strój kąpielowy dopasowany do reszty rodziny - również zwróciła uwagę fanów.

Rodzice zadbali o detale - dzieci również ubrane były w kolorowe stroje kąpielowe, identyczne jak u taty i mamy. Takie zgranie podkreśliło rodzinny charakter zdjęcia i zostało zauważone przez fanów. Pod rodzinną fotografią pojawił się jeden, prosty podpis: „Wdzięczność”. To jedno słowo wywołało poruszenie wśród obserwujących.

W odpowiedzi na post, internauci zaczęli masowo dzielić się swoimi odczuciami. W komentarzach dominowały pozytywne reakcje, komplementy i życzenia dla rodziny. Użytkownicy pisali m.in.: „Cudowna rodzina! Takie zdjęcie dodaje wiary w miłość i harmonię”, „Marina wygląda obłędnie, a dzieci - po prostu aniołki” czy „Wdzięczność bije z każdego szczegółu tego zdjęcia. Szczęście aż promieniuje”.

