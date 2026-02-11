Lesar i Zillmann w namiętnym pocałunku. Do sieci trafiło gorące nagranie
Janja Lesar znów wywołała burzę w internecie - tym razem w duecie z Katarzyną Zillmann. W sieci pojawiło się pełne namiętności wideo, na którym panie czule się całują. Na reakcje internautów nie trzeba było długo czekać.
Janja Lesar i Katarzyna Zillmann dały się poznać szerszej publiczności jako duet w „Tańcu z Gwiazdami”. Ich relacja trwa do dziś zarówno na prywatnym, jak i zawodowym gruncie. Tuż po 11:00 do sieci trafiło pełne namiętności nagranie, które nie umknęło uwadze internautów. O co chodzi?
Janja Lesar i Katrzyna Zillmann w namiętnym pocałunku
Janja Lesar i Katarzyna Zillmann po raz pierwszy poznały się i stworzyły duet na planie programu „Taniec z Gwiazdami”. Już na parkiecie telewidzowie mogli podziwiać eksplozję uczuć i emocji, jakie zauważalne były nie tylko w figurach tanecznych. Po programie, po oficjalnym zakończeniu wieloletnich związków, Janja i Katarzyna chętnie eksponowały wspólnie spędzone chwile w mediach społecznościowych. Teraz w internecie pojawiło się nagranie, na które trudno nie zwrócić uwagi.
Janja Lesar i Katarzyna Zillmann wspólnie wzięły udział w teledysku do piosenki Ady Fijał o tytule „Nie, nie miłość”. Choć zdjęcia z planu już wcześniej pojawiły się w mediach społecznościowych, to dopiero dzisiejsza zapowiedź projektu wzbudziła w internautach tak duże emocje. Na kilkusekundowym nagraniu zobaczyć można namiętnie całujące się Janję Lesar i Katarzynę Zillmann, które po raz kolejny wywołały prawdziwe poruszenie w komentarzach.
O wow, jak ja się po tym pozbieram.
Jeju, i jak tu pracować...
Ale piękne ujęcie...
Jakie to są przepiękne kobiety.
Gorąco się zrobiło
Janja Lesar w szczerych słowach o relacji z Katarzyną Zillmann
Przy okazji wywiadów w trakcie wiosennej ramówki Telewizji Polsat Janja Lesar zdecydowała się udzielić kilku wywiadów, podczas których nie zabrakło pytań o Katarzynę Zillmann. W rozmowie z magazynem „Viva!” Janja po raz pierwszy otwarcie nazwała relację z wioślarką związkiem, potwierdzając kilkumiesięczne domysły fanów. Dzisiejsze nagranie to kolejny dowód na to, że relacja tancerki i wioślarki kwitnie w najlepsze, a w dodatku owocuje też wspólnymi projektami zawodowymi, które internauci za każdym razem przyjmują z wielkimi emocjami.
