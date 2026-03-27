Izabella Krzan kilka dni temu zaskoczyła wszystkich decyzją o odwołaniu swojego ślubu, o czym szeroko rozpisywały się ogólnopolskie media. Teraz pojawiły się nowe informacje na temat gwiazdy stacji TVN - wszystko wskazuje na to, że już wkrótce zobaczymy ją w nowym telewizyjnym duecie podczas ważnego wydarzenia.

Izabella Krzan w roli prowadzącej On Air Music Awards

Izabella Krzan zdecydowanie nie może narzekać na zawodową rutynę. Prezenterka nieustannie angażuje się w kolejne projekty telewizji TVN i regularnie pojawia się na ekranie w nowych rolach. Niebawem zobaczymy Izabellę Krzan w "Azji Express", a już na początku kwietnia czeka ją następne wyzwanie, które z pewnością przyciągnie uwagę widzów.

Tym razem wraz z Damianem Michałowskim poprowadzi kolejne duże wydarzenie transmitowane przez TVN. Mowa o drugiej edycji gali On Air Music Awards, która odbędzie się 9 kwietnia w Spodku, zapowiadając się jako jedno z ważniejszych muzycznych wydarzeń tej wiosny. Na scenie zobaczymy między innymi Zalię, Dodę, Marylę Rodowicz, Edytę Górniak, Oskara Cymsa, Grzegorza Hyży, Feel czy Roksanę Węgiel.

Izabella Krzan odwołała ślub

W ostatnich dniach wokół Izabella Krzan zrobiło się wyjątkowo głośno za sprawą jej życia prywatnego. Media obiegły informacje o odwołaniu planowanego ślubu z Dominikiem Kowalskim, z którym prezenterka związana przez lata tworzyła związek. Temat ceremonii powracał w przestrzeni publicznej już wcześniej, jednak sama zainteresowana długo unikała jednoznacznych deklaracji.

Ostatecznie gwiazda postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości i jasno dała do zrozumienia, że na ten moment nie planuje ani ślubu, ani wesela. Jej stanowcza reakcja zakończyła falę spekulacji, która narastała od miesięcy, a jednocześnie pokazała, że mimo medialnego zainteresowania konsekwentnie stawia na prywatność i życie na własnych zasadach.

