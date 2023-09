Media obiegła smutna informacja o śmierci Rafała Paczkowskiego. Wybitny realizator dźwięku i prawdziwy mistrz w swoim fachu współpracował z wieloma polskimi gwiazdami. Zmarł 9 września 2023 roku. Miał 61 lat.

Rafał Paczkowski nie żyje

Rafał Paczkowski urodził się 14 kwietnia 1962 roku. Wiadomo, że ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie na wydziale Reżyserii dźwięku. To właśnie muzyce poświęcił całe swoje życie i dzięki temu zapisał się na kartach historii polskiej dyskografii. Współpracował z wieloma znakomitymi reżyserami i gigantami polskiej sceny muzycznej. Do jego najbardziej znanych hitów należą: "Tak! Tak!" i "Obywatel G.C." Grzegorza Ciechowskiego, "Biała armia" Bajmu, "Dotyk" Edyty Górniak, "Love" Edyty Bartosiewicz, "Tacy sami", "Zawsze tam, gdzie ty" oraz "Na na" Lady Pank, a także "Ping pong" Kory.

- Z bólem w sercu żegnamy Przyjaciela. Odszedł genialny reżyser dźwięku, muzyk, kompozytor, aranżer - Rafał Paczkowski. Współpracował z nami przy realizacji wielu, wielu projektów płytowych. Realizator dźwięku albumów polskich i zagranicznych wykonawców - podała Agencja Muzyczna Polskiego Radia.

Muzyk współpracował także z zespołem Perfect, jeszcze wtedy, gdy koncertował z nimi Grzegorz Markowski. Z tego względu grupa również poinformowała o śmierci artysty na swoim profilu na Facebooku.

- Z przykrością informujemy, że 9 września 2023 roku zmarł Rafał Paczkowski, muzyk i kompozytor, m.in. realizator dźwięku albumów Perfect-u "Jestem" i "Geny" - napisali.

Wiadomo, że Rafał Paczkowski specjalizował się przede wszystkim w realizacji dźwięku, ale ma na swoim koncie również kompozycje. To on napisał muzykę do takich hitów, jak "Wesoła szkoła" Krzysztofa Antkowiaka czy "Dłonie" Majki Jeżowskiej. Co więcej, mężczyzna w 2003 roku zdobył Nagrody Akademii Fonograficznej "Fryderyk" w kategorii Produkcja Muzyczna Roku (wraz z Marcinem Pospieszalskim) za realizację płyty zespołu Raz, Dwa, Trzy pt. "Trudno nie wierzyć w nic".

Najbliższym składamy szczere kondolencje.