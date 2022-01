Nie żyje Antonina Girycz-Dzienisiewicz. Aktorka znana z "M jak miłość" i "Rodzinka.pl" miała 82 lata

19 stycznia w wieku 82 lat zmarła Antonina Girycz-Dzienisiewicz. O śmierci aktorki w imieniu rodziny poinformowała jej córka, Julia Dzienisiewicz. Role gwiazdy na zawsze pozostaną w pamięci widzów takich seriali jak "Czterdziestolatek", "M jak miłość" czy "Rodzinki.pl"

Antonina Girycz-Dzienisiewicz była jedną z najpopularniejszych polskich aktorek, która w swoim dorobku ma role w takich serialach jak: "M jak Miłość", "Niania", "Samo życie", "13 posterunek", "Polowanie na Muchy", "Bilans Kwartalny" i "Czterdziestolatek". Aktorka dubbingowa podkładała swój głos w takich produkcjach jak "Mulan" czy "Charlie i fabryka czekolady". Antonina Girycz-Dzienisiewicz zmarła 19 stycznia w wieku 82 lat.

Zobacz także: Żora Korolyov nie żyje. Patricia Kazadi: "Zawsze byłeś przy mnie"

Antonina Girycz-Dzienisiewicz uwielbiała swoją pracę i kształciła kolejne pokolenia aktorów, przygotowując ich do egzaminów do szkoły teatralnej.

Poza własną pracą zawodową zajmowała się przygotowaniem do egzaminów do szkół teatralnych i filmowych późniejszych koleżanek i kolegów, którzy obecnie pracują w zawodzie - informowali bliscy w informacji przesłanej do PAP.