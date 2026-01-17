Aleksiej Sewostjanow to 34-letni bokser, który reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. Urodzony w Kazachstanie, w ostatnich latach z powodzeniem walczył w boksie olimpijskim, zdobywając tytuł mistrza Polski oraz wygrywając prestiżowy Puchar Świata w 2025 roku. Ostatnio rodzina Sewostjanowa przeprowadziła się do Polski, gdzie rozpoczęli nowe życie, niestety przerwane przez tragedię.

Tragiczna śmierć żony i walka o życie noworodka

Żona Aleksieja Sewostjanowa, Sofia, będąc w siódmym miesiącu ciąży, doznała nagłego ataku serca. Mimo wysiłków lekarzy, kobiety nie udało się uratować. Zginęła, pozostawiając męża i 12-letnią córkę, Alinę. W dramatycznych okolicznościach lekarze uratowali życie dziecka - dziewczynki, która przyszła na świat w 29. tygodniu ciąży. Noworodek ważył 1250 gramów i otrzymał imię po zmarłej matce - Sofia.

Aleksandra Sidorenko uruchamia pomoc dla wdowca

Aleksandra „Sasha” Sidorenko, bokserka, zawodowa mistrzyni Europy i znajoma rodziny, jako pierwsza poinformowała opinię publiczną o tragedii. To ona zainicjowała zbiórkę na rzecz osamotnionej rodziny. Sidorenko wspomina, że Aleksiej miał właśnie rozpocząć pracę jako trener w jej klubie, ale z powodu nagłej tragedii musiał zrezygnować.

Aleks zadzwonił do mnie rano, że nie będzie go na treningu bo jedzie z żoną do szpitala, po południu dostałam wiadomość że „potrzebuje kilku dni” bo żona umarła napisała na Instagramie.

Aleks jest Mistrzem Polski w Boksie Olimpijskim, zdobywcą Złotych Rękawic USA, i triumfatorem WORD BOXING CUP Warszawa ( Turniej. F. Stamma). To świetnie wyszkolony zawodnik z marzeniami i szansami na olimpijski medal. Niestety jego kariera w tej chwili się skończyła. Teraz musi być jak najczęściej przy małej Sofii, nosić ją na rękach, przytulać, mówić do niej to jest kluczowe dla jej stanu fizycznego i emocjonalnego. Zbieramy fundusze na pomoc dla całej rodziny.. dodała.

Sytuacja Aleksieja Sewostjanowa jest dramatyczna. Oprócz traumatycznej utraty żony, został sam z dwójką dzieci - nastoletnią Aliną oraz nowo narodzoną Sofią, która wymaga specjalistycznej opieki.

Gala charytatywna w Warszawie. Bokserzy jednoczą siły

Aleksandra Sidorenko ogłosiła, że 12 marca w Warszawie odbędzie się gala charytatywna, podczas której zmierzy się z aktualną mistrzynią Europy - Laurą Grzyb. Cały dochód z tego wydarzenia zostanie przeznaczony na pomoc dla Aleksieja Sewostjanowa i jego córek.

Sidorenko przyznała, że planowała zakończyć swoją karierę bokserską, jednak postanowiła jeszcze raz wyjść na ring w szczytnym celu. Jej gest poruszył środowisko sportowe, które solidaryzuje się z Sewostjanowem w tych dramatycznych chwilach.

