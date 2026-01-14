Jakub Hajduk, 35-letni polski piłkarz, zginął tragicznie w Szwajcarii w wyniku brutalnego przestępstwa. Pogrążona w żałobie rodzina pilnie zwróciła się o wsparcie do internautów, uruchamiając zbiórkę na transport ciała do Polski i organizację pogrzebu. Już pierwszego dnia udało się uzbierać całą kwotę.

Jakub Hajduk nie żyje

Jakub Hajduk, 35‑letni były piłkarz znany z występów w świętokrzyskich klubach niższych lig, zginął tragicznie w Szwajcarii, gdzie mieszkał i pracował po zakończeniu kariery sportowej. Jak poinformowała jego rodzina, padł ofiarą brutalnego przestępstwa, co wstrząsnęło bliskimi, kolegami z boiska i lokalnym środowiskiem piłkarskim.

Hajduk wyróżniał się na boiskach klubów takich jak Wierna Małogoszcz, Sokół Górnik Rykoszyn, Neptun Końskie czy Partyzant Radoszyce, a jego nagła śmierć pogrążyła wszystkich w żałobie. Rodzina zmarłego ma do jego fanów specjalną prośbę - pilnie zaapelowała do internautów o pomoc.

Rodzina zmarłego piłkarza prosi o pomoc

Bliscy uruchomili internetową zbiórkę, by zebrać środki na transport ciała do Polski, formalności oraz godny pochówek, podkreślając ogrom trudności i kosztów związanych z organizacją pochówku za granicą. Celem było 35 tysięcy złotych, które udało się zebrać już pierwszego dnia.

Dziękujemy z całego serca za wsparcie, modlitwę i dobre słowo w tym niewyobrażalnie trudnym czasie czytamy w opisie zbiórki.

W mediach społecznościowych i lokalnych komentarzach kibice oraz znajomi wspominają Hajduka jako oddanego piłkarza i dobrego człowieka, którego odejście zostawia wielką pustkę.

Zobacz także: