Nie żyje 29-letnia influencerka Dolli Molnar. Kobieta została brutalnie zamordowana. Prokuratura zapowiedziała dokładne zbadanie wszystkich okoliczności tej tragicznej zbrodni. Dochodzenie jest prowadzone w kierunku morderstwa z premedytacją oraz planowania dalszych przestępstw.

Kim była Dolli Molnar? Tragiczna historia influencerki

Dolli Molnar była 29-letnią modelką i influencerką fitness pochodzącą z Oroszlány na Węgrzech. Przez kilka ostatnich lat mieszkała w Budapeszcie, gdzie prowadziła aktywne życie zawodowe i sportowe. Popularność zyskała dzięki publikacjom motywacyjnym i treningowym w mediach społecznościowych, szczególnie na TikToku. Regularnie dzieliła się treściami dotyczącymi kulturystyki, zdrowego stylu życia oraz rygorystycznej diety. Jej znajomi wspominali ją jako osobę pełną energii i ambicji.

Wstrząsające kulisy śmierci 29-letniej influencerki

Tragiczne wydarzenia miały miejsce w mieszkaniu Dolli Molnar w Budapeszcie. Zaniepokojeni brakiem kontaktu z 29-latką przyjaciele powiadomili służby. Po wejściu do mieszkania policjanci odnaleźli ciało kobiety z licznymi ranami kłutymi. Śledczy ustalili, że sprawca przed dokonaniem zbrodni odbył kontakt seksualny z ofiarą. Ciało Dolli znaleziono w kałuży krwi, co wskazuje na brutalny przebieg zdarzenia.

Podejrzanym o morderstwo jest 33-letni E. Gabor. Został zatrzymany kilka godzin po zbrodni w dzielnicy Kispest w Budapeszcie. Podczas zatrzymania miał przy sobie przedmioty należące do ofiary: telefon, słuchawki oraz czarną kurtkę. Mężczyzna nie zaprzeczył, że dokonał morderstwa. Według prokuratury działał z premedytacją, a motywem jego czynu była chęć zdobycia pieniędzy

Fani i obserwatorzy profilu Dolli w mediach społecznościowych zostawiali liczne kondolencje i wyrazy niedowierzania po tej wstrząsającej zbrodni.

Spoczywaj w pokoju! 🖤 Niech anioły strzegą Twojego marzenia!

