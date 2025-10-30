Nie żyje babcia Edyty Herbuś, Tola. Aktorka oraz tancerka przekazała tą smutną informację na swoim Instagramie. Fani i bliscy gwiazdy są poruszeni.

Zmarła ukochana babcia Edyty Herbuś

Edyta Herbuś poinformowała swoich fanów o śmierci babci, Toli, która była częstym gościem na jej Instagramie:

Toleńko moja najdroższa…przez całe życie uczyłaś mnie jak pięknie jest kochać całym sercem. Proszę naucz mnie teraz, jak mam to zrobić z pęknietym 💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔Nasza najukochańsza Tola zasnęła… Odeszła otulona najczulszą miłością rodziny. Wiem, że też ją kochaliście… Możemy połączyć sie dziś razem w modlitwie .O godz: 14:00 odbędzie się pogrzeb…. Wyślijmy jej razem światełko 🙏💙 Niech nasz potężny ANiOŁ pofrunie już sobie do gwiazd. Choć olbrzymia tęsknota nadal rozrywa nam serce… 💔

Edyta Herbuś miała wyjątkową relację ze swoją babcią, Tolą. Kilka miesięcy temu z okazji urodzin pani Otylii pokazywała zdjęcia z ich wspólnego wyjazdu i pisała:

Z moją ukochaną babcią Tolką jest tak, że zawsze spełniają mi się się od niej życzenia… Jest moją złotą rybką 🐠 ( mimo, że jest wodniczką, a to ja jestem rybką) Dziś to ONA ma urodziny 🎂 🥳 🎁 I uwaga, czego jej będziemy życzyć, bo to na pewno się spełni … 🕊️🌟💓 Wiem, że też ją kochacie, niech popłynie dziś od WAS ten ocean miłości , prosto do jej serca

Trzy miesiące temu pani Tola zaskoczyła zaś wnuczkę podczas wywiadu na żywo "Halo tu Polsat". Kiedy Herbuś opowiadała o babci, ta nagle weszła do studia u boku partnera oraz taty tancerki. Edyta nie ukrywała wzruszenia.

Edycie i jej rodzinie składamy szczere kondolencje.

Nie żyje ukochana babcia Edyty Herbuś: "Wiem, że też ją kochaliście", fot: Piętka Mieszko/AKPA