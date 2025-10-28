Dwa lata temu media obiegła dramatyczna wiadomość o śmierci Cezarego Olszewskiego. Zwycięzca Kryształowej Kuli w "Tańcu z Gwiazdami" został znaleziony martwy w jednym z hoteli. Nagłe odejście tancerza wywołało lawinę smutku i niezrozumienia wśród jego fanów. Ci, którzy mieli okazję go znać, wspominają go jako człowieka o ogromnym talencie i niegasnącej pasji.

Cezary Olszewski podbił serca widzów w "Tańcu z Gwiazdami"

Cezary Olszewski na stałe zapisał się w pamięci widzów jako zwycięzca siódmej edycji "Tańca z Gwiazdami". Tancerz poprowadził wówczas do finału Magdalenę Walach, z którą stanowili niezapomniany duet na parkiecie show.

Czarek jest rewelacyjnym tancerzem i doskonałym partnerem. Dzięki niemu na parkiecie nie czuję się zagubiona. On rzeczywiście bierze mnie w swoje ramiona i tańczy. Ma ogromny talent! Jest niesamowity w tym, co robi! mówiła aktorka.

W kolejnych edycjach stworzył pary z Anną Nowak-Ibisz, Anną Popek, Grażyną Wolszczak i Dorotą Zawadzką. Z żadną z tanecznych partnerek nie powtórzył jednak swojego sukcesu, a zwycięstwo z Walach było jego największym osiągnięciem w programie.

Śmierć Cezarego Olszewskiego wstrząsnęła opinią publiczną

28 października 2023 roku media zalały wstrząsające wieści o nagłej śmierci Cezarego Olszewskiego. Utalentowany tancerz odszedł w wieku zaledwie 42 lat, a okoliczności zdarzenia do dziś wywołują wiele pytań wśród jego fanów. Ciało zwycięzcy "Tańca z Gwiazdami" zostało znalezione w hotelu w Ostrołęce.

Na podstawie przeprowadzonych czynności nie stwierdzono żadnych śladów mogących wskazywać na udział osób trzecich w spowodowaniu śmierci Cezarego O. poinformowała w rozmowie z Plejadą rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Jak podają źródła, przyczyną śmierci Cezarego Olszewskiego mógł być udar mózgu. Wiadomość o odejściu tancerza wywołała ogromne poruszenie wśród jego fanów i przyjaciół z show-biznesu. Głos w sprawie zabrał między innymi Agustin Egurrola.

Wiem, że sobie poukładał życie i był szczęśliwy. Cały czas go ciągnęło do nauki tańca, bo wycofał się ze świata tanecznego. A ten taniec był zawsze bardzo ważny w jego życiu wyznał w rozmowie z Plotkiem.

Zobacz także: