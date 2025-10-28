Przed laty zdobył Kryształową Kulę w "Tańcu z Gwiazdami". Jego śmierć wstrząsnęła opinią publiczną
28 października 2023 roku w wieku zaledwie 42 lat odszedł niespodziewanie Cezary Olszewski. Nagłe odejście zwycięzcy "Tańca z Gwiazdami" wstrząsnęła opinią publiczną, a fani do dziś nie mogą pogodzić się ze śmiercią utalentowanego tancerza.
Dwa lata temu media obiegła dramatyczna wiadomość o śmierci Cezarego Olszewskiego. Zwycięzca Kryształowej Kuli w "Tańcu z Gwiazdami" został znaleziony martwy w jednym z hoteli. Nagłe odejście tancerza wywołało lawinę smutku i niezrozumienia wśród jego fanów. Ci, którzy mieli okazję go znać, wspominają go jako człowieka o ogromnym talencie i niegasnącej pasji.
Cezary Olszewski podbił serca widzów w "Tańcu z Gwiazdami"
Cezary Olszewski na stałe zapisał się w pamięci widzów jako zwycięzca siódmej edycji "Tańca z Gwiazdami". Tancerz poprowadził wówczas do finału Magdalenę Walach, z którą stanowili niezapomniany duet na parkiecie show.
Czarek jest rewelacyjnym tancerzem i doskonałym partnerem. Dzięki niemu na parkiecie nie czuję się zagubiona. On rzeczywiście bierze mnie w swoje ramiona i tańczy. Ma ogromny talent! Jest niesamowity w tym, co robi!
W kolejnych edycjach stworzył pary z Anną Nowak-Ibisz, Anną Popek, Grażyną Wolszczak i Dorotą Zawadzką. Z żadną z tanecznych partnerek nie powtórzył jednak swojego sukcesu, a zwycięstwo z Walach było jego największym osiągnięciem w programie.
Śmierć Cezarego Olszewskiego wstrząsnęła opinią publiczną
28 października 2023 roku media zalały wstrząsające wieści o nagłej śmierci Cezarego Olszewskiego. Utalentowany tancerz odszedł w wieku zaledwie 42 lat, a okoliczności zdarzenia do dziś wywołują wiele pytań wśród jego fanów. Ciało zwycięzcy "Tańca z Gwiazdami" zostało znalezione w hotelu w Ostrołęce.
Na podstawie przeprowadzonych czynności nie stwierdzono żadnych śladów mogących wskazywać na udział osób trzecich w spowodowaniu śmierci Cezarego O.
Jak podają źródła, przyczyną śmierci Cezarego Olszewskiego mógł być udar mózgu. Wiadomość o odejściu tancerza wywołała ogromne poruszenie wśród jego fanów i przyjaciół z show-biznesu. Głos w sprawie zabrał między innymi Agustin Egurrola.
Wiem, że sobie poukładał życie i był szczęśliwy. Cały czas go ciągnęło do nauki tańca, bo wycofał się ze świata tanecznego. A ten taniec był zawsze bardzo ważny w jego życiu
