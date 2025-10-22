Grzegorz Okrasa nie żyje. Kultowy barman ze „Złotopolskich” odszedł w wieku 74 lat
Grzegorz Okrasa, niezapomniany barman Stefan z „Złotopolskich”, zmarł w wieku 74 lat. Smutną wiadomość przekazała jego rodzina. Wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb.
Grzegorz Okrasa był nie tylko aktorem, ale również reżyserem i polonistą. Ukończył studia z filologii polskiej, jednak jego prawdziwą pasją okazała się praca przy filmie i serialach. Karierę rozpoczął w 1986 roku, występując w popularnym serialu „Tulipan”. Jednocześnie zadebiutował za kulisami jako asystent reżysera w międzynarodowej produkcji „Le Retour”.
W późniejszych latach zdobywał uznanie zarówno przed kamerą, jak i za nią, pracując przy najważniejszych polskich produkcjach telewizyjnych. Był postacią niezwykle zasłużoną dla polskiej kultury telewizyjnej, która zyskała szacunek w środowisku artystycznym i uznanie widzów.
Rola barmana Stefana w „Złotopolskich” przyniosła mu największą sławę
Największy rozgłos przyniosła mu rola barmana Stefana w kultowym serialu TVP „Złotopolscy”. Okrasa nie tylko wcielił się w jedną z ulubionych postaci widzów, ale również przez lata współtworzył serial jako drugi reżyser.
Jego współpraca z produkcją trwała od 1997 do 2010 roku. Postać Stefana, prowadzącego pub Kowalskiego, zyskała status kultowej. Dzięki swojemu charakterystycznemu stylowi i ciepłemu wizerunkowi, Stefan stał się jednym z symboli serialu.
Pożegnanie Grzegorza Okrasy. Pogrzeb odbędzie się w Warszawie
Grzegorz Okrasa zmarł 20 października w wieku 74 lat. Informację o jego śmierci przekazała w mediach społecznościowych Barbara Okrasa, pisząc:
Wczoraj zmarł Grzegorz Okrasa, pamiętny barman Stefan w Złotopolskich i drugi reżyser tego serialu. Smutny czas
Rodzina poinformowała, że uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 27 października o godzinie 13.00 na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. Wejście na cmentarz będzie możliwe od strony ulicy Odrowąża. To właśnie tam fani, przyjaciele i bliscy będą mogli pożegnać znanego aktora i reżysera.
Ostatnie lata życia i pracy reżysera „Barw szczęścia”
Po zakończeniu pracy przy „Złotopolskich”, Okrasa kontynuował działalność w telewizji. Od 2007 roku do śmierci był drugim reżyserem popularnego serialu „Barwy szczęścia”.
Na ekranie pojawił się po raz ostatni w 2012 roku w serialu „Szpilki na Giewoncie”. Mimo że rzadziej występował przed kamerą, aktywnie uczestniczył w produkcji telewizyjnej aż do ostatnich dni.
Grzegorz Okrasa nie żyje – ta wiadomość wstrząsnęła światem polskiej kultury i fanami seriali. Pozostanie zapamiętany jako człowiek, który przez dekady tworzył telewizyjną historię, a jego dorobek na zawsze zapisał się w pamięci widzów.
