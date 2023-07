Nie żyje Tony Bennett. Wokalista odszedł w wieku 96 lat

Po raz pierwszy publiczność mogła zobaczyć Tony'ego Bennetta na scenie, gdy artysta miał siedem lat. Tak rozpoczęła się kariera legendarnego wokalisty. Piosenkarz już jako dorosły mężczyzna występował w korpusie rozrywkowym Armii Stanów Zjednoczonych w trakcie II wojny światowej. Wówczas zauważył go słynny komik Bob Hope i zatrudnił Bennetta w swoim programie. W latach 50. i 60. gwiazdor nagrał swoje największe hity. 21 lipca poinformowano o śmierci legendy.

Zmarł Tony Bennett. Piosenkarz zdobył 19 nagród Grammy

W piątek pełnomocnik Tony'ego Bennetta potwierdził, że gwiazdor zmarł w wieku 96 lat. Doniesienia pojawiły się już w największych serwisach jak BBC i The Guardian. Wokalistka zdobył 19 nagród Grammy, a w 2002 roku odebrał wyróżnienie za całokształt twórczości. Sprzedał ponad 50 milionów płyt na całym świecie.

Zobacz także: Nie żyje 22-letnia Annabelle Ham. Rodzina podała przyczyny śmierci

AP/East News

W 2020 roku poinformowano, że Tony Bennett od 2016 roku zmaga się z chorobą Alzheimera. Wówczas na jego profilu na Twitterze pojawił się krótki komunikat: "Życie jest darem — nawet z chorobą Alzheimera". Choć jego funkcje poznawcze zostały upośledzone, piosenkarz wciąż był w stanie zaśpiewać swój repertuar.

Dwa lata przed diagnozą Tony Bennett współpracował z Lady Gagą przy albumie "Cheek to Cheek". Dzięki temu jazzowemu albumowi wokalista został najstarszym wykonawcą, który znalazł się na pierwszym miejscu listy przebojów w Stanach Zjednoczonych.

AFP/EAST NEWS

Tony Bennett przyszedł na świat jako Anthony Dominick Benedetto w 1926 roku. Urodził się w rodzinie włoskich imigrantów. Dzieciństwo spędził w Queens w stanie Nowy Jorku. W wieku zaledwie 10 lat stracił ojca i wychowywał się w biedzie. Ucieczką od szarej rzeczywistości była muzyka. Bennett dorabiał jako śpiewający kelner, by pomóc w utrzymywaniu rodziny. Następnie dostał się na studia do School of Industrial Art w Nowym Jorku.

Rex Features/East News

Największą popularnością Bennett cieszył się w latach 50. i 60., gdy nagrał takie przeboje jak "Because Of You", "Cold, Cold Heart", a także "I Left My Heart In san Francisco", "Rags To Richies" oraz "I Wanna Be Around". Choć wielokrotnie zwiastowano koniec jego kariery, w latach 80. gwiazdor zaliczył wielki i zaskakujący powrót. Występował na jednej scenie z takimi artystami jak Amy Winehouse, Queen Latifah, Ella Fitzgerald czy też Aretha Franklin.

Zobacz także: Nie żyje Arkadiusz Loska. Był dziennikarzem TVN24 i TVS

Osierocił czworo dzieci: Danny'ego i Dae z małżeństwa z Beechem oraz Joannę i Antonię z drugiego małżeństwa z Sandrą Grant Bennett, z którą rozstał się w 1979 roku. Od 2007 roku był mężem młodszej o 40 lat Susan Crow.

Rex Features/East News