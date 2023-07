Kamil Durczok zmarł w wieku 53 lat, o śmierci poinformował Press.pl. Dziennikarz trafił do szpitala w Katowicach i mimo szybkiej reanimacji nie udało się go uratować. Rzeczniczka szpitala poinformowała, że Kamil Durczok zmarł w wyniku "zaostrzenia przewlekłej choroby i zatrzymania krążenia". W swoim ostatnim wywiadzie dla Plejada.pl dziennikarz wspominał swoją dziennikarską pracę i nie krył dumy, że należał do grona najpopularniejszych dziennikarzy: Kiedyś był Kraśko w "Wiadomościach", Gugała w "Wydarzeniach", Lis w internecie i "Newsweeku" oraz Durczok w "Faktach". To był dziennikarski top. Te czasy już nie wrócą. Najważniejsze stacje telewizyjny poinformowały o śmierci 53-letniego dziennikarza. W "Wiadomościach" ukazał się krótki materiał o życiu i karierze Durczoka, a z kolei w "Faktach" szczerze pożegnano Kamila Durczoka i oprócz wielkich osiągnięć wspomniano też o ostatnich lat jego życia, w których nie brakowało kontrowersji. Poruszające wspomnienie Kamila Durczoka w "Faktach" TVN Kamil Durczok choć był związany z najważniejszymi stacjami w Polsce, to najmocniej kojarzy się z TVN. W wieczornym wydaniu "Faktów" wyemitowano długi materiał, w którym wspominano dziennikarza. Oprócz jego kariery w stacji, ważnych wydarzeń, jakie miał okazję relacjonować pokazano też zdjęcia Kamila Durczoka zza kulis i wspomniano o ostatnich latach jego życia i kontrowersjach, jakie były z nim związane . Co więcej przypomniano też okoliczności, w jakich Kamil Durczok rozstał się z TVN. Kamil Durczok pracował z nami 9 lat, kilkanaście w Polskim Radiu i TVP, póżniej w Polsacie. (...) Były też poważne zarzuty, które skutkowały załamaniem...