Nikola Węgłowska, córka Mariusza Węgłowskiego, odeszła w wieku zaledwie 24 lat, a wiadomość o jej śmierci głęboko poruszyła fanów aktora. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 6 maja na cmentarzu komunalnym w Kobierzycach. Miejsce jej pochówku stało się symbolem ogromnej straty i bólu, z jakim mierzy się rodzina. Widok grobu młodej kobiety porusza do łez.

Śmierć córki Mariusza Węgłowskiego poruszyła jego fanów

Mariusz Węgłowski przeżywa osobistą tragedię. Na początku maja media poinformowały o śmierci jego córki, Nikoli Węgłowskiej, która odeszła w wieku zaledwie 24 lat. Smutna wiadomość poruszyła fanów aktora znanego między innymi z serialu "Policjantki i policjanci". Pogrzeb młodej kobiety odbył się 6 maja w Kobierzycach na Dolnym Śląsku.

Nikola pojawiła się u nas na krótko. Próbowała zabawy w aktorstwo. Chyba to nie była jej bajka. Zniknęła po jednym castingu. Niestety ostatnio doszły do nas tragiczne wieści, że w wieku 24 lat zniknęła też z tego świata. Niektóre wyroki boskie są dla nas zupełnie niezrozumiałe. Składamy najszczersze kondolencje rodzicom dziewczynki. Nie ma chyba większej tragedii niż pogrzeb własnego dziecka przekazało Studio ABM.

Nikola była związana ze sportem i przez lata trenowała piłkę ręczną w klubie KPR Kobierzyce. Interesowała się także aktorstwem i brała udział w castingach. Rodzina nie przekazała oficjalnych informacji dotyczących przyczyny jej śmierci, jednak nieoficjalnie ujawniono, że kobieta zmarła na chorobę układu krążenia.

Tak wygląda grób Nikoli Węgłowskiej

Grób Nikoli Węgłowskiej wypełnił się zniczami, kwiatami i wieńcami pozostawionymi przez rodzinę oraz bliskich. Tuż pod krzyżem z tabliczką pogrzebową ustawiono kolorowe zdjęcie uśmiechniętej 24-latki, przepasane czarną wstęgą.

Miejsce pochówku młodej kobiety niemal tonie w kwiatach i symbolach pamięci. Widok pełen ciszy i wzruszających gestów porusza oraz pokazuje, jak wielką stratę przeżywają jej najbliżsi.

