Stanisława Celińska to znana polska aktorka i wokalistka. Od lat cieszy się sympatią Polaków, co pozwala jej regularnie koncertować. Jak się jednak okazało, artystka była zmuszona w ostatniej chwili odwołać swoje najbliższe występy. "Obecnie nabieram sił" - przekazała. Co się dzieje?

Dlaczego Stanisława Celińska odwołała koncerty?

Wielbiciele Stanisławy Celińskiej przeżyli ogromny szok. 78-letnia aktorka i wokalistka, znana z niezliczonych ról teatralnych, filmowych oraz występów muzycznych, musiała zrezygnować z planowanych występów w czerwcu. Oficjalnym powodem tej decyzji są problemy zdrowotne artystki. Informacja została przekazana przez organizatorów koncertów oraz potwierdzona przez samą Celińską.

Choć jeszcze niedawno planowała kolejne recitalne występy, nagłe pogorszenie stanu zdrowia zmusiło ją do wstrzymania aktywności scenicznej. Artystka, która nieprzerwanie od lat występuje na żywo i pozostaje aktywna zawodowo, tym razem musiała zrobić wyjątek.

Gdzie i kiedy odbędą się przełożone recitale?

Pierwotnie koncerty miały się odbyć w czerwcu w trzech miastach: Świebodzinie, Kostrzynie nad Odrą oraz Szczecinie. Niestety, wszystkie te wydarzenia zostały anulowane. Organizatorzy błyskawicznie poinformowali fanów o nowych terminach.

Nowy harmonogram występów prezentuje się następująco:

Świebodzin – recital odbędzie się 4 września,

Kostrzyn nad Odrą – nowa data to 5 września,

Szczecin – koncert zaplanowano na 6 września.

Stanisława Celińska komentuje swój stan zdrowia

Artystka nie pozostawiła fanów bez odpowiedzi. W swoim oficjalnym wpisie w mediach społecznościowych poinformowała, że wraca do zdrowia. Jej słowa były pełne nadziei i wdzięczności za wsparcie, jakie otrzymuje od swoich sympatyków.

Obecnie nabieram sił, a Państwu życzę udanych wakacji i do zobaczenia

Jej zapewnienie o poprawiającym się stanie zdrowia daje fanom nadzieję na rychły powrót artystki na scenę. Informacja ta spotkała się z ogromnym odzewem.

Ogromne wsparcie fanów dla artystki

Po ogłoszeniu decyzji o odwołaniu koncertów, fani błyskawicznie zareagowali w komentarzach pod oficjalnym postem. Widać wyraźnie, jak silną więź zbudowała Stanisława Celińska ze swoją publicznością.

Dużo zdrowia i wypoczynku w te wakacje. Bardzo cieszyliśmy się na koncert w Świebodzinie, ale będziemy czekać na lepszy czas! Trzymamy kciuki i do zobaczenia! Pozdrawiamy serdecznie!

Jest Pani przekochaną, dobrą, ciepłą osobą. Dziękuję za cudowne piosenki i życzę szybkiego powrotu do zdrowia

Reakcje fanów są jednoznaczne – wsparcie i miłość, jaką okazują artystce, jest ogromne. Wielu z nich zapowiedziało, że bez względu na nowy termin, pojawią się na koncertach, by osobiście okazać swoją solidarność i wdzięczność.

Nie ulega wątpliwości, że recital Stanisławy Celińskiej to dla wielu wyjątkowe przeżycie. Śpiewające sercem i duszą artystka od lat wzrusza, bawi i daje nadzieję swoim słuchaczom. Teraz to oni odwdzięczają się jej ciepłem i wyrozumiałością.

