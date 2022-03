Ich Troje w żałobie. Nie żyje ojciec Jacka Łągwy, aktor Andrzej Łągwa 

To wielka strata dla sceny disco-polo. Nie żyje Ireneusz Milczarek, znany z zespołu MR SEBII. Muzuk miał zaledwie 44 lata. Co się stało?

Branża disco polo jest w żałobie, do mediów właśnie przedostała się informacja o nagłej śmierci Ireneusza Milczarka, znanego jako Piękny Maniek z zespołu MR SEBII. Artysta odszedł w wieku 44 lat, a przyjaciele z zespołu oraz fani nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Zobacz także: To był smutny rok... Odeszło tak wiele wybitnych postaci Ireneusz Milczarek nie żyje Wiadomość o śmierci artysty przekazano na oficjalnym facebookowym profilu zespołu disco-polo MR SEBII, z którym artysta był związany od lat. Jak poinformowali przyjaciele muzyka, Ireneusz Milczarek zmarł nagle w wieku 44 lat. - Dzisiejszy poranek był dla nas szokiem. Nasz wieloletni przyjaciel, kolega, członek zespołu, najlepszy akordeonista, współautor ostatniej nowości "Zatańcz moja miła", znany z serialu "Wesele z Piekła rodem", nie żyje. Ireneusz Mariusz Milczarek (Piękny Maniek) zmarł nagle dziś rano. Pozostawił smutek i tęsknotę. Mariusz, już nie zagramy razem więcej koncertów, nie nagramy zaplanowanych piosenek. Wszystko szlak trafił. Niech tańczą tobie teraz aniołowie jak śpiewasz z nami w naszej wspólnej piosence. Nigdy cię nie zapomnimy. Wyrazy współczucia dla najbliższych. [*] Rip - pożegnali muzyka przyjaciele z zespołu. Również na Instagramie MR SEBII pojawił się jeszcze poruszający wpis: - Dzisiejszy dzień jest okrutny. Fani przesyłają kondolencje rodzinie i najbliższym muzyka. Jak dotąd nie podano przyczyny śmierci artysty, a fani w komentarzach zwracają uwagę na to, że ich idol ostatnio tryskał energią, dlatego też trudno im uwierzyć w to, że mógłby mieć poważne problemy ze zdrowiem. Najbliższym Ireneusza Milczarka składamy najszczersze kondolencje. Zobacz także: Nie żyje Andrzej Zaorski. Aktor miał 79 lat