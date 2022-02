Nie żyje mąż Ewy Szykulskiej. Poruszające słowa aktorki: "Jak wytrzymać Twoją nieobecność kochany?"

Ewa Krawczyk przekazała smutną i bardzo niepokojącą informację. Wdowa po Krzysztofie Krawczyku w swoim oświadczeniu opublikowanym w sieci zdradziła, że śmierć jej męża to nie jedyny dramat w rodzinie. Okazuje się, że brat Krzysztofa Krawczyka ma poważne problemy ze zdrowiem i nawet nie wie o śmierci legendy polskiej sceny muzycznej. Ewa Krawczyk obawia się, że rodzinę czeka najgorsze... Brat Krzysztofa Krawczyka walczy o zdrowie 5 kwietnia menedżer Krzysztofa Krawczyka przekazał bardzo smutną wiadomość o śmierci artysty. Piosenkarz zmarł zaledwie kilka dni po tym, jak wyszedł ze szpitala w którym walczył z koronawirusem. Ewa Krawczyk zdradziła, że to nie COVID-19 był przyczyną śmierci jej ukochanego męża. Pogrzeb legendy polskiej sceny muzycznej odbył się 10 kwietnia. I chociaż od ceremonii minął już ponad tydzień to wciąż nie milkną echa tego, co wydarzyło się podczas ostatniego pożegnania Krzysztofa Krawczyka. Jak już wiemy podczas pogrzebu doszło do nieprzyjemnej rozmowy między Ewą Krawczyk a Marianem Lichtmanem z "Trubadurów". Ostatnio Marian Lichtman próbował wytłumaczyć, co wydarzyło się na pogrzebie Krzysztofa Krawczyka, ale żona artysty powiedziała dość. Ewa Krawczyk w oświadczeniu na Facebooku poprosiła muzyka, żeby uszanował jej żałobę i zakończył medialną przepychankę. We wpisie, który pojawił się w sieci Ewa Krawczyk zdradziła, że jej rodzina przechodzi kolejny dramat - brat Krzysztofa Krawczyka ma poważne problemy ze zdrowiem. (... ) Do tego w tym tragicznym czasie spada na mnie i na naszą rodzinę kolejny cios. Brat Krzysztofa Andrzej jest w bardzo ciężkim stanie. Nawet nie wie o śmierci Krzysztofa. Czeka nas najgorsze!- czytamy na Facebooku. Ewa Krawczyk nie zdradziła, co dokładnie dolega Andrzejowi Krawczykowi. Kim jest brat Krzysztofa Krawczyka, Andrzej?...