Nie żyje Olivia Newton-John z "Grease". Miała 73 lata

"Pogłoski o mojej śmierci były mocno przesadzone" , tak na doniesienia mediów o swoim ciężkim i niedającym nadziei stanie zdrowia zareagowała w styczniu 2019 roku Olivia Newton-John. Znana z "Grease" aktorka imponowała pogodą ducha, zwłaszcza że wówczas już po raz trzeci mierzyła się z chorobą nowotworową. Dzięki swojej postawie, którą pokazywała przez 30 lat, stała się symbolem walki z rakiem piersi. Po trzech rundach, które trwały trzy dekady, Olivia Newton-John zmarła . Pod koniec życia u artystki pojawiły się liczne przerzuty. Gwiazda "Grease" odeszła w poniedziałek, 8 sierpnia 2022 roku. Choć przeszła do historii dzięki kultowej roli w popularnym musicalu, to dała ludziom zdecydowanie więcej. Aktorka relacjonowała swoją podróż z nowotworem piersi, zaangażowała się w promowanie profilaktyki tej choroby i założyła własną fundację. W mediach społecznościowych pojawiło się już mnóstwo oświadczeń bliskich Olivii Newton-John, którzy pogrążeni w żałobie pożegnali gwiazdę. Gwiazda odeszła na ranczu w Kalifornii. Dziś rano zmarła spokojnie na ranczu w południowej Kalifornii. Była otoczona rodziną i przyjaciółmi. Prosimy wszystkich o uszanowanie prywatności rodziny w tym bardzo trudnym czasie - powiadomiła rodzina aktorki. Media żegnały ją już kilka razy Dwa razy pokonała nowotwór, później stanęła do walki po raz trzeci. Chociaż rokowania nie były dobre, Olivia Newton-John ani myślała się poddać. Trudne życie nauczyło ją, że o to, co najważniejsze, trzeba walczyć do samego końca. "Umiera. Zostało jej kilka tygodni życia” . Taką informację na temat Olivii Newton-John podał pod koniec grudnia 2018 roku „National Enquirer”. Tygodnik stwierdził, że lekarze nie widzą już szans na wyleczenie raka , którego zdiagnozowano u...