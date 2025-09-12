Iga Śmiechowicz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeżywa jedne z najtrudniejszych chwil w jej życiu. Zmarła jej ukochana mama. Uczestniczka ślubnego show podzieliła się osobistym wpisem o mamie w sieci.

Nie żyje mama Igi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Iga Śmiechowicz wzięła udział w piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W programie nie znalazła miłości ale zyskała sympatię widzów, którzy do dzisiaj kibicują jej w codzienności. Niestety dziś uczestniczka podzieliła się smutną wiadomością o śmierci swojej ukochanej mamy. W sieci umieściła poruszające wpisy, w których wyznała:

Choroba może odebrać sprawność, samodzielność, włosy... ale nie odbierze chwil, które spędziłyśmy razem. Rozmów, które przeprowadziłyśmy. Nie wiem, jak się żyje bez mamy... ale będę musiała się nauczyć. Żyć. Za nas dwie! Kocham Cię!

Pogrążona w smutku Iga Śmiechowicz, zwróciła się również do tych, którzy znali jej mamę i chcieliby towarzyszyć w jej ostatnim pożegnaniu, by odezwali się prywatnie.

Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na koniec zwróciła się do ukochanej mamy:

Uczyłam się dla Ciebie mamo pleść turbany. Żebyś widziała, jak pięknie można wyglądać bez włosów. Chociaż uważam, że wyglądałaś bez nich odjazdowo. Jutro zaplotę Ci turban ostatni raz. Drugi wieczór bez Mamy. Od dwóch lat widywałam ją niemalże codziennie. Ostatni miesiąc opiekowałam się dzień w dzień... Brakuje mi Ciebie...

Iga Śmiechowicz nie wyjawiła na co chorowała jej mama. W ubiegłym roku jednak podzieliła się poruszającym wpisem na temat choroby, która dotknęła jej rodzinę:

Jakiś czas temu pisałam o profilaktyce. Pisałam też, że w moim najbliższym otoczeniu jej zabrakło i mierzymy się z okropnym wrogiem. Tak. Bo mierzymy się wszyscy - w mniejszym stopniu, ale jednak. Od tego czasu minęły 4 miesiące. Jak jest dzisiaj? Kolorowo! Dosłownie. Z dnia na dzień, w kolorach przez życie. Osoba, która leczy tego dziada, usłyszała wczoraj od pani doktor piękny komplement 'wygląda pani kwitnąco', a potem zaprosiła na kolejny wlew. Tak... iść przez chorobę w kolorach, dbać o siebie, nastawiać się pozytywnie. To takie ważne! (...)

Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" również mierzy się ze stratą

9 września o śmierci mamy poinformował również Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Mama Wojciecha Janika zachorowała na nowotwór. Początkowo zdiagnozowano u niej udar mózgu, który dopiero po miesiącu okazał się guzem mózgu. Kobieta mierzyła się z glejakiem IV stopnia, nieoperacyjnym. Wojciech i Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poruszyli niebo i ziemię, by znaleźć pomoc dla mamy.

