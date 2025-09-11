Lachlan Rofe, znany również jako Lachlan McAleer, był jednym z uczestników pierwszej edycji australijskiego programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”, która została wyemitowana w 2015 roku. W programie został dopasowany do Clare Tamas, z którą mimo że nie pozostał w związku po zakończeniu emisji, utrzymywał dobre relacje. Widzowie pokochali go za jego pozytywną osobowość i autentyczność, co sprawiło, że szybko stał się rozpoznawalną postacią w australijskich mediach. Rok po udziale w „Ślubie od pierwszego wejrzenia”, Lachlan wystąpił w dziewiątej edycji australijskiej wersji programu „Rolnik szuka żony”, co jeszcze bardziej zwiększyło jego popularność wśród fanów reality show.

Reklama

Tragiczna śmierć w Camden – co wiadomo o ostatnich chwilach Lachlana Rofe’a?

Zagraniczne media przekazały szokującą wiadomość o nagłej śmierci Lachlana Rofe. Mężczyzna zmarł w swoim domu w Camden, w Australii. Miał zaledwie 47 lat.

Jak poinformował dziennik „The Sun”, służby ratunkowe zostały wezwane do jego miejsca zamieszkania, gdzie zastano go nieprzytomnego i niereagującego na bodźce. Mimo natychmiastowej reanimacji nie udało się przywrócić mu funkcji życiowych.

Śledztwo trwa. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu przyczyn zgonu

Australijska policja prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności śmierci Lachlana Rofe’a. Funkcjonariusze analizują dostępne dowody i apelują do wszystkich, którzy mogą posiadać istotne informacje w tej sprawie, o kontakt z posterunkiem policji w Camden lub z organizacją Crime Stoppers.

Na chwilę obecną nie podano oficjalnej przyczyny zgonu, jednak śmierć mężczyzny została określona jako nagła i nieoczekiwana, co dodatkowo wzbudza wiele emocji wśród opinii publicznej i fanów.

Wspomnienia fanów: „Był pozytywnym człowiekiem, zapamiętam go na zawsze”

Wieść o śmierci Lachlana Rofe'a wywołała poruszenie w mediach społecznościowych. Fani i znajomi zaczęli dzielić się wspomnieniami i kondolencjami. „To takie smutne wiadomości, byłem jego znajomym na Facebooku i nawet nie zauważyłem, że od jakiegoś czasu nie publikował postów. Spoczywaj w pokoju”, napisał jeden z internautów.

Inni dodawali: „Tak nagle…”, „Bardzo smutne wiadomości. Wysyłam miłość i wsparcie dla rodziny” oraz „Pamiętam go… Tak bardzo smutne, taki młody”.

Reklama

Zobacz także: Nie żyje Piotr Nowakowski. Aktor odszedł nagle w wieku 50 lat