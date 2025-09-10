Anna Piszczałka, uczestniczka pierwszej edycji programu „Top Model”, podzieliła się w mediach społecznościowych informacją o śmierci swojego brata.

Bracie, kocham Cię. Na zawsze będziesz przy mnie – w mojej pamięci, w moim sercu i w każdej drobnej rzeczy, która mi Ciebie przypomni. Wiem, że jesteś… napisała.

Nie żyje brat Ani Piszczałki z "Top Model"

Ania Piszczałka podzieliła się smutną wiadomością o śmierci brata Dariusza. W sieci opublikowała poruszający wpis, w którym wyznała:

9 września mój brat Darek obchodziłby swoje urodziny. Trudno jest mi pisać w czasie przeszłym o kimś, kto wciąż żyje tak mocno w moim sercu i codzienności. Był dla mnie nie tylko bratem, ale też najbliższym przyjacielem, takim, na którego zawsze mogłam liczyć i z którym dzieliłam wszystko.

Dalej kontynuowała:

To on nauczył mnie, że pasje potrafią łączyć ludzi. Dzięki niemu pokochałam Saaby, poznałam wielu wspaniałych ludzi, ale też odkryłam, że największą wartość mają wspólne chwile – nawet te najprostsze. To on pokazał mi, jak wymienić koło w samochodzie, nauczył jeździć, czy jak radzić sobie z małymi naprawami. Razem gotowaliśmy, piliśmy kawę i potrafiliśmy godzinami rozmawiać o wszystkim i o niczym. Był też tym, który potrafił zatrzymać mnie w biegu, by po prostu przytulić się do drzewa i cieszyć się chwilą.

Dariusz był dla niej nie tylko bratem ale również najlepszym przyjacielem:

Był moim przewodnikiem. W trudnych momentach był moją siłą i nauczył mnie odwagi. Z nim życie było pełniejsze. Dziś, zamiast świętować jego urodziny razem, pozostaje mi wdzięczność - za to, że miałam szczęście być jego siostrą. Za każdą rozmowę, każdy uśmiech, każde wspólne doświadczenie i wspomnienie, które na zawsze będzie częścią mnie.

Kim był Dariusz Piszczałka? Strażak ochotnik z Rząsin

Dariusz Piszczałka był strażakiem ochotnikiem. Należał do Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząsinach, w województwie dolnośląskim. Nieznane są szczegóły jego śmierci, ale informacja o jego odejściu została potwierdzona zarówno przez Annę Piszczałkę, jak i przez lokalną jednostkę OSP.

Strażacy z Rząsin przekazali wiadomość o śmierci swojego druha poprzez media społecznościowe, dołączając się do wyrazów współczucia dla rodziny i bliskich zmarłego.

OSP Rząsiny potwierdza śmierć swojego druha

Ochotnicza Straż Pożarna w Rząsinach zamieściła oficjalny komunikat na swoim profilu w mediach społecznościowych, informując o śmierci Dariusza Piszczałki oraz informując o jego pogrzebie:

Z ogromnym żalem informujemy, że odszedł od nas Druh Dariusz Piszczałka wieloletni strażak OSP Rząsiny, oddany służbie i drugiemu człowiekowi.Jego poświęcenie, odwaga i serce, które wkładał w swoją pracę, pozostaną na zawsze w naszej pamięci. Uroczystości pogrzebowe odbędzie się w piątek 13 czerwca o godzinie 14:00 w Kościele pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej msza, a po mszy odprowadzenie z kaplicy na cmentarzu parafialnym w Rząsinach.

